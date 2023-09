Arrêt sur image – Quand le caricaturiste de Medi1 TV épingle “la politique médiatique” de Macron

On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Et pour cause, la caricature de Khalid Cherradi de FBM sur MEDI1TV illustre en bref “la politique médiatique” du chef de l’État français vis-à-vis de son allié traditionnel, le royaume du Maroc.

Macron, a semble-t-il, mal digéré le refus par Rabat de l’aide française aux victimes du tremblement de terre du Haouz. Et du coup, les médias français, notamment ceux au garde-à-vous à l’Elysée et au Quai d’Orsay, n’ont pas été tendre avec le Maroc. Ils se sont lâchés au point qu’ils n’ont vu que la partie vide du verre à moitié plein, de l’opération extraordinaire de secours et de la solidarité enregistrée au pays du Soleil Couchant.

Curieux ?

Article19.ma