Du Fairmont à Jamaa El Fna ou la ballade “super-cool” de la ministre du Tourisme

Ce n’était pas “La Ballade de Naryama” de Shōhei Imamura. Loin de là. Et pour cause, La sympathique ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor s’est rendue en début de semaine à Marrakech, capitale du tourisme du royaume, pour “sonder les professionnels”,dit-on. D’autres violonistes, nous rassurent, que le but de la visite était de “rencontrer” les habitants et les professionnels de la région et surtout de “s’informer sur leur situation”.

Jusque là, il n’y a rien à dire car Madame Ammor a donné l’impression d’avoir bien appris “ la leçon”, après l’impair d’Agadir où elle s’est distinguée par “une nonchalance” inédite; et ce au lendemain du séisme qui a ravagé le Haouz et une partie du Souss, faisant 3.000 morts et des milliers de blessés et de sans-abris.

Sauf que la visite d’information à la cité ocre donne l’impression, plutôt d’une “ballade touristique” en tenue casual et lunettes de soleil. Le passage à Jamaa El Fna avec les brochettes au menu et le thé à la menthe, ne manque de piquant…

Une vidéo mise en ligne sur cette ballade “super cool” de Madame la ministre dans la Médina de Marrakech, dit long sur le message que voulait véhiculer les Communikators de son département.

Une chose est claire : le communiqué diffusé par la MAP mercredi soir a rappelé aux serviteurs de l’État : “L’impératif de faire preuve d’une gouvernance exemplaire”. Et surtout le mot d’ordre : “La rapidité, efficacité, rigueur et résultats probants”.

Avec les vagues d’un remaniement qui s’annoncent à l’horizon, certains ministres ne risquent-ils pas de payer cher leur “nonchalance” ?

Simple question de bon sens !

Article19.ma