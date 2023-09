Séisme – Lancement à grande envergure des opérations de recensement des maisons endommagées dans la province du Haouz

Les communes et les localités de la province d’Al Haouz, connaissent actuellement le démarrage des opérations de recensement et d’évaluation des dégâts causés par le tremblement de terre qui a frappé la région, et ce, dans le cadre de l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par ce terrible drame. Un programme qui fait l’objet d’Instructions Royales lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 9 septembre et en présence des départements concernés, a-t-on appris de source officielle, ce mercredi.

Ces opérations sont dirigées par des comités de recensement des ménages concernés, composés des représentants des autorités locales, de l’agence urbaine de Marrakech, du laboratoire public d’essais et d’études, de la protection civile, de la gendarmerie royale et de la société civile.

Ces opérations, qui s’étaleront sur 12 jours, selon des sources proches du dossier, visent à recenser les bâtisses endommagées partiellement ou totalement au niveau de cette province, qui selon les premières statistiques, compte plus de 11.000 personnes touchées.

Les principales attributions de ces comités consistent en :

• Le recensement des habitants des bâtisses touchées par le séisme (complètement ou partiellement détruites) ;

• Diagnostic des bâtiments endommagés et évaluation des pertes ;

• L’élaboration de rapports pour chaque habitation et la communication avec les concernées.

Par ailleurs, la toute première mesure qui s’impose, est le relogement provisoire des personnes sinistrées, et leur mise à l’abri surtout à l’approche de la saison d’hiver qui s’avère très difficile dans ces régions.

En outre, les experts estiment que les dégâts dans ce périmètre sont qualifiés d’énormes, et ont été causés majoritairement par le glissement de terrain et les chutes de pierres, affirmant par contre que le Maroc dispose d’une main-d’œuvre experte qui jouit d’un énorme savoir faire en matière de construction, que ce soit des techniciens, des architectes, des bureaux d’études ou encore des Maalmiyen spécialisés dans la construction traditionnelle.

Ces ressources seront tous mobilisées pour répondre à cet appel à l’action urgente et misent sur une reconstruction durable, écologique et sécurisée, en application des Hautes Instructions Royales. Une reconstruction en totale adéquation avec les spécificités culturelle, historique et traditionnelle, tout en respectant la réglementation parasismique en vigueur.

Article19.ma