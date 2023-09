Actualité – Le Maroc décroche le titre de la Médaille Diamant d’Innovation et s’illustre avec deux médailles d’or en Indonésie

Le Maroc, représenté par l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI), s’est à nouveau distingué en remportant deux médailles d’or et deux titres importants lors de sa participation au Salon International des Inventions en Indonésie, qui s’est tenu du 16 au 19 septembre 2023.

Cette reconnaissance internationale vient s’ajouter aux grandes réalisations de l’EMSI dans le domaine de l’invention et de l’innovation, confirmant ainsi la qualité et la maturité des projets présentés par l’école marocaine, indique un communiqué de l’EMSI.

L’EMSI a réussi à convaincre le jury international du Salon International des Inventions en Indonésie grâce à son invention, le système intelligent « SIProM » pour la recherche marine, obtenant ainsi la médaille d’or dans la catégorie de la technologie verte, ainsi qu’un prestigieux prix international.

+ Recycler les eaux usées en développant une station verte +

Ce système novateur est un réseau composé des robots intelligents ayant chacun un ou plusieurs capteurs afin de récolter des informations écologiques, météorologiques, militaire, maritimes… L’une des applications de cette solution est de scanner de grandes surfaces maritimes dans la perspective de détecter la densité et le mouvement des poissons dans la zone désirée.

Les informations récoltées peuvent être exploitées dans le domaine de la pêche afin de garantir une pêche efficace dans le temps et la quantité : les sorties de pêche et les lieux pourront être décidés d’une manière efficace sans se perdre dans les océans ou perdre du temps sans résultats.

Une autre invention remarquable, la station intelligente de traitement des eaux usées GSM-WT, a remporté la médaille d’or dans la catégorie de la protection de l’environnement ainsi que le Prix Diamant de l’Innovation dans la catégorie de la meilleure productivité et durabilité.

Cette innovation vise à recycler les eaux usées en développant une station verte, intelligente et mobile pour le traitement des eaux usées. Cette station se distingue par un design compact, robuste et facilement transportable, avec un processus de traitement adaptable en fonction de la qualité et du type des eaux à traiter.

+ Hisser le drapeau du Maroc haut et fort +

Cité dans le communiqué, Dr. Kamal Daissaoui, président du groupe EMSI, a souligné que leur pensée était tournée vers le Maroc lors de leur participation en Indonésie, en signe de solidarité avec les victimes du séisme d’Al-Haouz. Il a ajouté que leur seule préoccupation lors de cette participation était de hisser le drapeau du Maroc haut et fort en signe de solidarité avec les victimes du séisme.

Le Salon International des Inventions en Indonésie est l’une des conférences et expositions internationales les plus importantes et les plus grandes dans le domaine des inventions et de l’innovation dans le monde. Cette année a vu la participation de centaines d’inventions représentées par des inventeurs et innovateurs de différents pays du monde.

L’EMSI attache une grande importance à la recherche, au développement et à l’innovation. Elle déploie d’importants efforts à l’échelle nationale et internationale pour promouvoir la représentation du Maroc sur la scène internationale et améliorer la position du Royaume dans le classement mondial de l’innovation.

L’école a développé des dizaines d’inventions qui ont contribué de manière modeste, mais efficace à enrichir le portefeuille de propriété intellectuelle marocain et à améliorer le classement du Maroc dans le classement mondial de l’innovation, avec un total de 89 prix et médailles remportés au niveau national et international lors de participations notables à des événements tels que l’ICAN au Canada, Silicon Valley et Davinci aux États-Unis, l’exposition internationale des inventions en Chine, l’ISIF en Turquie, l’INTARG en Pologne, l’EuroInvent en Roumanie, l’ASIANINVENT à Singapour, l’ITE au Royaume-Uni, l’Archimedes en Russie, l’IDRIS en Malaisie, et d’autres compétitions et expositions internationales.

Article19.ma