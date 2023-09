Devant la tragédie, la solidarité marocaine s’élève, tandis que le pays démontre une résilience et une autonomie exceptionnelles face à la crise.

Historique des tremblements de terre au Maroc: celui de 2023 le plus violent

Le Maroc, comme plusieurs autres régions du monde, est familier aux séismes, mais le dernier en date, celui du 8 septembre 2023 a marqué les esprits par sa violence, de part son hypocentre inhabituel qui a même surpris certains sismologues. Cette tragédie, la plus intense depuis 120 ans, a rappelé d’autres moments sombres. En 2004, la province d’Al Hoceima avait été frappée par un séisme de magnitude 6,3 faisant 628 morts. En 1960, c’était la ville d’Agadir qui avait subi les conséquences d’une secousse de magnitude 5,7, causant la mort de plus de 12 000 personnes.

Le bilan du dernier séisme au Maroc, avec nombre de villages touchés

La terreur nocturne du récent tremblement a laissé un bilan provisoire des plus lourds: environ 3 000 morts, plus de 5 500 blessés et d’innombrables habitations et infrastructures détruites. Près de 2 millions de personnes, dont un grand nombre d’enfants, ont vu leur vie basculer en quelques secondes. Des images bouleversantes montrent des villages tels que Moulay Brahim, dans la province d’Al Haouz, a été entièrement détruit. Les 1200 habitants du village ont été tués ou blessés, Aït Ouayich, dans la province de Marrakech-Safi, a été également très touché. Plus de 500 personnes ont été tuées ou blessées, Tighremt, dans la province de Taroudant, a été dévasté. Plus de 400 personnes ont été tuées ou blessées, Aït Bougmez, dans la province de Taroudant, a été touché. Plus de 300 personnes ont été tuées ou blessées, Aït Izdeg, dans la province de Taroudant, a été touché. Plus de 200 personnes ont été tuées ou blessées, etc.

Ces villages sont situés dans des zones montagneuses difficiles d’accès. Les maisons traditionnelles, en terre ou en argile, ont été facilement effondrées par le séisme.

La Cohésion populaire marocaine

Face à cette catastrophe, le peuple marocain a démontré une force remarquable.

En effet, la solidarité et la cohésion populaire marocaines suite au tremblement de terre ont été au rendez-vous. Les Marocains de tous horizons se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes. Si Les premières heures après la catastrophe ont été particulièrement difficiles car toute la population marocaine a été choquée, une solidarité nationale s’est manifestée spontanément, avec des habitants se rassemblant pour offrir du soutien, partager des ressources ou simplement se réconforter mutuellement. Pris de panique, de nombreux résidents ont passé la nuit dehors, formant ainsi des communautés éphémères de soutien, les accès aux villages touchés étaient difficiles. Malgré cela, les habitants des villages voisins se sont organisés pour porter secours aux victimes. Ils ont apporté de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Ils ont également aidé à déblayer les décombres et à rechercher les survivants.

Au fur et à mesure que les secours arrivaient, la mobilisation s’est élargie. Des milliers de Marocains ont afflué vers les zones touchées pour aider les victimes. Ils ont apporté leur soutien moral et matériel. Ils ont également participé aux travaux de reconstruction.

Si l’on peut se mettre une digression, elle sera dédiée à un rappel que le Maroc est un pays de traditions, d’histoire, de culture, mais aussi de résilience. En périodes de festivités comme en moments de tragédies, la cohésion du peuple marocain est manifeste. Que ce soit lors de la victoire à la Coupe du Monde 2022 de football ou face aux ravages du tremblement de terre de 2023, la solidarité et l’unité du peuple sont palpables.

L’image des joueurs de l’équipe nationale marocaine, de retour de Qatar, avec leurs mères au premier plan est emblématique de la culture marocaine. Cette photo, où même le roi est légèrement en retrait pour laisser la place à ces femmes, représente la reconnaissance profonde du rôle de la mère au Maroc. Ces femmes, de toutes les couches de la société, que ce soit celles vivant au Maroc ou à l’étranger, ont été mises à l’honneur, avec leurs abayas ou jellabas ou en tailleur trois pièces. Elles incarnent l’essence même de la culture marocaine : le respect, la gratitude et la famille. Le fait que le roi lui-même ait insisté pour que ces mères soient présentes lors de cette cérémonie démontre l’importance de la mère dans la société marocaine.

Parallèlement à cette unité manifeste en période de célébration, la tragédie du tremblement de terre de 2023 a également démontré la résilience et la solidarité du peuple marocain. Malgré les circonstances difficiles et le bilan lourd, la cohésion sociale a joué un rôle crucial. Les secours, malgré les complications, ont travaillé sans relâche, soutenus par la population. Des centaines de reporters des réseaux sociaux étaient émus de voire cette grande solidarité sans faille des Marocains dans ces moments sombres.

En somme et en mois de douze mois, le Maroc, à travers ces deux événements marquants, montre au monde entier sa force, sa résilience et son unité, fait trembler ses détracteurs par sa cohésion populaire spontanée . Que ce soit en célébrant une victoire ou en affrontant une tragédie, le peuple marocain reste uni, solidaire et fort. Ces moments, qu’ils soient heureux ou tragiques, démontrent la singularité du Maroc qui aurait pu faire tache d’huile sur tout le Maghreb.

Le refus du Maroc des aides étrangères à part 4 pays

C’est ainsi que le Maroc s’est montré suffisant à lui-même. Et si à titre d’exemple la France de Macron a proposé d’envoyer des équipes de secours, des médecins, des experts en reconstruction et même une aide financière, le Maroc a tout bonnement décliné ces aides pour rappeler que même sur le plan humanitaire « le Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international »

En outre, le Maroc a expliqué que sa décision était motivée par le fait qu’il avait déjà les ressources nécessaires pour faire face à la catastrophe. Les aides françaises peuvent rester aux stratings-blocks, d’autres pays en ont besoin surtout en Afrique qui connait une nouvelle colonisation russe.

Ce refus a suscité des réactions mitigées en France démontre que le Maroc n’a besoin d’une empathie marconienne. Le refus dans ce cas bien précis est double : pas besoin d’aide et pas besoin de s’adresser directement au peuple marocain comme si Le Maroc est sous protectorat de Macron.

Une tentative de communication qui a mal tourné

La démarche d’Emmanuel Macron, président français, de s’adresser directement « aux marocaines et aux marocains » par le biais d’une vidéo postée sur un réseau social populaire a été perçue comme une rupture des codes diplomatiques. Cette initiative, loin de calmer les tensions, a été vue par beaucoup comme une provocation et une marque de condescendance.

Ce n’est pas seulement la démarche, mais aussi la teneur du message qui a irrité. Le ton adopté par Macron qui n’est à pas à sa première frasque avec les marocains (nous rappelons son ordre lors du covid 19 de laisser sortir les ressortissants français du Maroc), un ton presque donnant des leçons, ainsi que l’insistance sur l’aide française, a été mal reçu. Les réactions des internautes marocains ont été vives, témoignant d’une véritable indignation.

Les médias français ont largement couvert le séisme au Maroc, mais l’angle choisi – celui du refus marocain de l’aide française – a souvent frisé le sensationnalisme. Cette couverture a non seulement exacerbé les tensions mais a aussi révélé l’importance cruciale de la question saharienne dans les relations bilatérales.

Ainsi le Maroc demande clairement à la France ne plus naviguer dans une zone grise concernant la question saharienne, évitant de prendre position clairement. Cette récente controverse montre que cette posture ambiguë n’est plus tenable. Le Maroc, de son côté, attend de la France une position claire et définie sur ce sujet brûlant.

La situation actuelle, bien qu’inconfortable, pourrait être l’occasion pour les deux pays de clarifier leur position et de poser les bases d’une relation renouvelée. Il est essentiel que cette clarification se fasse dans le respect mutuel et la compréhension des enjeux profonds qui lient les deux nations.

Source : Lapic.fr

Article19.ma