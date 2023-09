Éducation – Rabat Business School enregistre une ascension spectaculaire dans le classement 2023 du Financial Times

La Rabat Business School relevant de l’université internationale de Rabat a réalisé une ascension de 32 places, cette année, dans le prestigieux classement du Financial Times, marquant ainsi la progression la plus importante du cru 2023 de ce classement mondial.

Rabat Business School a indiqué, dans un communiqué, que ce succès positionne l’école comme la 54e meilleure business school au monde, la classant ex-aequo avec HEC Lausanne, et lui permet de rester la seule business school en Afrique et au Moyen Orient à figurer dans le classement du Financial Times.

+ Diversité internationale de son corps professoral et de ses étudiants +

Le classement du Financial Times « Master in Management » est unanimement reconnu comme l’un des classements les plus fiables pour évaluer les programmes de management. Il classe les business schools du monde entier sur une variété de critères, notamment la qualité de l’enseignement, la satisfaction des étudiants, la dimension internationale et l’employabilité des diplômés.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre avancée spectaculaire dans le classement 2023 du Financial Times. Cette reconnaissance reflète plusieurs caractéristiques d’excellence de notre école et notamment la diversité internationale de son corps professoral et de ses étudiants, la qualité de ses enseignements et la progression de carrière de ses diplômés », a souligné Olivier Aptel, doyen de Rabat Business School.

Accréditée par l’AACSB, classée dans le Top 100 des Business Schools dans le monde par le Financial Times et QS World University Ranking, Rabat Business School compte plus de 2.500 étudiants.

Forte de son réseau de plus de 170 partenaires internationaux, Rabat Business School a développé un programme de Bachelor, 8 programmes de Masters, un Executive MBA, un programme doctoral, ainsi que 24 programmes de Formation Continue.

Article19.ma