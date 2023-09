Insolite – Un vigneron se noie en tombant dans un tonneau rempli de vin en Italie

Un homme de 46 ans est mort dans la région de Trévise en Italie, alors qu’il tentait de sauver son collègue de 31 ans évanoui dans le tonneau à la cave de son entreprise à l’élaboration de vin.

Le plus jeune aurait, pour des raisons inconnues, rampé dans l’un des réservoirs et aurait perdu connaissance après avoir respiré de l’azote. Dans l’espoir de lui venir en aide, l’autre vigneron s’est glissé dans le tonneau, s’évanouissant à son tour. Submergé par les gaz, il est tombé la tête la première dans le tonneau et s’est noyé dans le vin, selon le Soir de Belgique.

Le plus jeune vigneron a finalement survécu à l’accident, et se trouve actuellement dans un état critique à l’hôpital, selon la même source.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’incident meurtrier, souligne le journal italien La Repubblica.

Article19.ma