Vidéo – Quand une jeune pilote marocaine de la Gendarmerie royale survole le Haouz avec l’aide d’urgence aux sinistrés

Inédit . Lors de sa couverture du terrible séisme du Haouz, la chaîne Al Jazeera a fait l’éloge du travail de secours de Fatima Afechkou, jeune pilote de la Gendarmerie royale dans la région d’Ouirgane, région montagneuse enclavée, située au sud de Marrakech.

Commentaire du reporter d’Al Jazeera, Hachem Ahl Berra : « L’hélicoptère est le moyen principal de la Gendarmerie royale pour transporter les aides en permanence aux endroits les plus isolés, ayant été affectés par le séisme. D’ailleurs, je vais bientôt monter à bord de cet engin avec l’équipage pour participer à l’action humanitaire. Et si vous permettez je vais m’adresser à la pilote qui va nous donner plus de détails sur cet acte :

La pilote : « Je m’appelle Fatima Afechkou, notre mission est de transporter les médicaments aux sinistrés à bord de cet hélicoptère et on va faire le départ d’Ouirgane en se dirigeant vers les villages les plus isolés ayant été affectés par le séisme ».

Ahl Berra : « Merci beaucoup Mme Fatima, « comme vous le voyez, voici les membres d’équipage, ainsi que le stock de médicaments destinés à ces endroits sinistrés, en notant que le seul défi sont les conditions atmosphériques, sachant bien qu’il faudra prendre en compte tous les équipements qui permettraient à la population de se protéger contre le froid » en montagne.

Le journaliste d’Al Jazeera a ajouté que parmi ces membres d’équipage ; un staff médical pluridisciplinaire qui accompagnera l’hélicoptère de la gendarmerie Royale sur place afin d’apporter les soins nécessaires aux victimes. Tout en signalant qu’il y a d’autres hélicoptères qui feront partie de cette visite de terrain. À noter que les villages les plus affectées par le séisme sont juste derrière les montagnes qui seront traversées en hélicoptères; ces villages complètement isolés qui n’ont encore reçu aucune aide vu la difficulté d’y accéder. C’est vraiment un grand challenge. D’ailleurs, les blessés de ces régions seront transportés en hélicoptère dans les hôpitaux de Marrakech entre autres.

Article19.ma