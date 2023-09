Séisme – La contribution des fonctionnaires sera « facultative et volontaire »

La contribution des fonctionnaires par le salaire d’une journée de travail par mois, sur trois mois, au Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme ayant touché le Maroc sera facultative et volontaire, sur la base d’un formulaire faisant office d’autorisation à cet effet, indique le Département du chef du gouvernement.

La contribution des fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités territoriales et des employés des établissements et entreprises publics, par le salaire d’une journée de travail pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre et prélevée du salaire net après déduction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements relatifs aux cotisations de retraite et de mutuelle, sera facultative et volontaire, précise une circulaire du Département du chef du gouvernement.

Cette mesure prendra effet sur renseignement d’un formulaire faisant office d’autorisation désigné à cet effet et signé par le fonctionnaire, l’agent ou l’employé, selon la même source, a en croire L’Économiste.

