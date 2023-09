Événement – Rencontre avec Laure Adler et signature de son livre « Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses » le 20 septembre à Marrakesh

La Fondation Montresso organise le 20 Septembre 2023 à 18h30, à sa Résidence d’artistes Jardin Rouge à Marrakech, une rencontre avec Laure Adler ainsi que la signature de son livre « Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses ».

Laure Adler est journaliste, historienne et écrivaine, spécialiste de l’histoire des femmes et des féministes aux XIXe et XXe siècles. Elle est aujourd’hui responsable du secteur littéraire des éditions du Seuil, après avoir été directrice de France Culture de 1999 à 2005.

+ Portrait d’une cinquantaine d’artistes du XVIe siècles à aujourd’hui +

Son nouvel ouvrage dresse le portrait d’une cinquantaine d’artistes du XVIe siècles à aujourd’hui (Clara Peeters, Marie Bracquemond, Hilma af Klint, Vanessa Bell, Louise Nevelson, Helen Frankenthaler, Judy Chicago, Anna Mendieta, Rachel Whiteread, Françoise Petrovitch, les Guerilla Girls, …), rendant hommage à leurs oeuvres discriminées par l’Histoire de l’Art.

Voici un lien utile contenant la présentation générale de la Fondation et l’agenda de la saison actuelle : https://urlz.fr/nsHM.

Article19.ma