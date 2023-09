Un bond en avant dans la technologie des moteurs

Les géants de l’automobile (Toyota, BMW, Ford) se tournent de plus en plus vers les batteries et les moteurs à hydrogène en tant qu’alternative énergétique propre.

Une opportunité pour la firme LiquidPiston, dont les moteurs sont à la fois compatibles avec les véhicules électriques hybrides et avec l’hydrogène.

En fait, les moteurs de LiquidPiston peuvent également fonctionner avec des carburants lourds. C’est pourquoi l’armée américaine a déjà fait appel à LiquidPiston pour créer des générateurs plus légers, des drones volant deux fois plus loin, etc.

L’entreprise est fraîchement rentable et a conclu des contrats avec le gouvernement américain pour un montant de 30 millions de dollars. Mais avec un marché des moteurs à combustion de 400 milliards de dollars à l’horizon, son plein potentiel n’est peut-être pas encore exploité, selon des experts en la matière.

À noter que LiquidPiston est le développeur et le fabricant d’un moteur rotatif sans piston appelé X-engine, situé à Bloomfield, Connecticut au USA.

Article19.ma