Vidéo / Séisme – La France doit « cesser de donner des leçons inutiles », estime Gad Elmaleh

En réaction à la couverture médiatique réservée par les médias français au conséquences du séisme qui a frappé, le 8 septembre le Haouz, faisant près de 3000 morts, le comédien marocain Gad Elmaleh a exprimé sa « frustration face aux manœuvres du gouvernement français et des médias et aux tentatives de donner des leçons inutiles » au Maroc.

Invité de l’émission C l’Hebdo diffusée sur la chaîne France 5, Gad Elmaleh a attiré l’attention au fait que cette période « nécessite plus de solidarité et de force que de critiques ».

« Nous croyons que nous pouvons donner des leçons à tout un pays », a déclaré Elmaleh, faisant référence à la campagne hostile que certains médias français ont lancée contre les efforts du Maroc pour lutter contre la crise.

"L’heure n’est pas au débat. J’entends beaucoup de commentaires sur la façon dont le Maroc devrait se comporter, on n’est pas là-dedans ! C’est de l’orgueil, de l’ego. Quand on aide, ce n’est pas pour se faire remercier." Séisme au Maroc : @gadelmaleh dans #CLHebdo pic.twitter.com/CHCFy4SUB7 — C l’hebdo (@clhebdo5) September 16, 2023

Pour rappel, les médias français ont lancé une « campagne féroce » contre le Maroc après le tremblement de terre, critiquant l’« absence » de réponse du la part du gouvernement marocain à l’offre d’aide de la France.

Aider, ne pas donner des leçons

« Chacun fait ce qu’il peut, comme il le veut et comme il le voit. Il est important de dire qu’en France aujourd’hui, nous croyons que nous pouvons donner des leçons à tout un pays », a expliqué Elmaleh, qui porte également la nationalité canadienne et vit en France

Le comédien marocain a ajouté que la France devrait « laisser chacun gérer son pays comme il le peut, comme il le souhaite et comme il l’entend.»

« J’entends beaucoup de commentaires sur la façon dont le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment Sa Majesté devrait… », a déclaré le comédien, soulignant que le Maroc lui a appris que « lorsque vous aidez, ce n’est pas pour recevoir des remerciements, ce n’est pas pour être salué comme un héros ».

« Lorsque vous aidez, c’est parce que vous donnez un coup de main », a-t-il dit.

Elmaleh a également corrigé la journaliste Natacha Polony qui l’a qualifié de “franco-marocain” en l’interrogeant sur les relations difficiles entre Rabat et Paris ces dernières années. Seulement, l’acteur ne porte pas la nationalité française.

« Je ne suis pas franco-marocain… Je suis immigré en France mais je suis marocain. Et j’aime profondément la France comme beaucoup d’immigrés aiment la France et la respectent », a-t-il répondu.

Article19.ma