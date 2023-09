Séisme: lancement du programme d’urgence de relogement, les souks hebdomadaires reprennent

Dans le cadre des mesures prises par le Maroc en réponse au séisme qui a frappé le pays le 8 septembre faisant environ 3000 morts, les pouvoirs publics ont lancé un programme d’urgence pour le relogement des personnes sinistrées et la prise en charge des catégories les plus touchées par le séisme et ce en mobilisant tous les moyens nécessaires avec la rapidité et l’efficacité nécessaires, a-t-on appris de sources concordantes.

Travail de terrain

Dans ce contexte, la même source a déclaré qu’un comité national représentant tous les secteurs concernés a tenu ses réunions à Rabat, avant de se réunir dans les heures à venir avec les responsables des préfectures et des provinces concernées par le séisme.

Des comités locaux seront formés, à partir de lundi prochain, pour effectuer des visites sur le terrain dans les zones touchées, identifier et rendre compte des populations et des maisons touchées qui se sont effondrées complètement ou partiellement, afin d’accorder une aide financière directe aux familles et aux citoyens touchés le plus tôt possible.

Par ailleurs on a souligné que ça sera aux comités locaux de se déplacer dans toutes les zones touchées sans exception pour l’inspection, afin de s’assurer que l’aide est fournie aux bénéficiaires admissibles qui répondent aux critères d’accès.

Les souks hebdomadaires reprennent

Dans un autre volet, les souks hebdomadaires reprennent de nouveau leur activité dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre. Outre leur poids purement économique, ces souks constituent une composante importante de la vie de la population des ces provinces.

La reprise des souks hebdomadaires permettra ainsi d’atténuer les répercussions sociales et économiques engendrés par le séisme avec la reprise de la vente de denrées alimentaires, bétails, vêtements, légumes, fruits, céréales, mais aura aussi un effet psychologique positif chez les habitants sinistrés qui verront leur quotidien reprendre graduellement son cours normal.

Article19.ma