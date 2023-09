Criminalité – Mise en échec d’une tentative de trafic de plus de 3 tonnes de chira à Larache (DGSN)

Les éléments de la Sûreté nationale au port de Larache ont avorté, aux premières heures de ce dimanche, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 3 tonnes et 285 kg de chira à bord d’un camion de transport de marchandises immatriculé au Maroc.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les opérations de contrôle et de fouille effectuées ont permis la saisie de 90 ballots de chira totalisant 3.285 kg et soigneusement dissimulés dans la remorque d’un camion de transport de poissons, ajoutant que l’enquête a permis l’interpellation de deux individus, âgés de 44 et 54 ans, pour implication présumée dans ces actes criminels.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de confondre l’ensemble des individus impliqués dans cette affaire et de mettre au jour les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, souligne la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST à l’effet de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut-on.

