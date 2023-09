Focus – Comment les logements en briques crues ont rendu le tremblement de terre si meurtrier au Maroc (Reuters)

Près d’une semaine après le tremblement de terre le plus puissant survenu depuis au moins 1900, les autorités marocaines ont rapporté qu’au moins 2 946 personnes étaient mortes et que 5 674 autres avaient été blessées dans le séisme de magnitude 6,8, qui a frappé tard dans la soirée du 8 septembre dans une région d’Al Haouz, selon Reuters.

Le bilan des victimes fait de ce séisme le plus meurtrier dans le pays depuis 1960, et les sauveteurs et les experts ont averti que les graves dégâts et les pertes en vies humaines étaient exacerbés par la vulnérabilité des habitations traditionnelles en terre cuite, en briques et en pierre de la région.

« Il est difficile de sortir les gens vivants parce que la plupart des murs et des plafonds se sont transformés en décombres lorsqu’ils sont tombés, enterrant tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur », a déclaré à l’AFP un secouriste militaire, qui a requis l’anonymat en raison des règles militaires interdisant de parler aux médias.

+ Une technique de construction ancienne +

Les maisons des villages disséminés dans les montagnes et les contreforts du Haut Atlas où les secousses du séisme ont été les plus violentes sont souvent construites en pierre, en bois et en terre crue selon des techniques vieilles de plusieurs siècles. Ils sont souvent construits par les familles qui les habitent, sans l’aide d’un architecte et avec des extensions ajoutées au fil du temps à la structure principale.

Ces techniques de construction traditionnelles sont souvent louées pour leur capacité à aider à réguler la chaleur dans les conditions climatiques chaudes de la région. Un article du National Geographic publié cette année indiquait que les architectes locaux préféraient les constructions à base de briques crues au béton parce qu’elles « créent des structures plus froides que le béton, sont moins chères et nécessitent moins d’énergie pour être produites ».

Les architectes locaux défendent également les techniques permettant de préserver la culture régionale et d’utiliser des centaines d’années d’expertise architecturale adaptée au climat et à la géographie locaux.

Dans les villages difficiles d’accès des montagnes du Haut Atlas, qui peuvent compter sur des réseaux de chemins de terre pour les relier, ces techniques permettent également de construire des maisons principalement à partir de matériaux d’origine locale, là où il est difficile d’obtenir des matériaux de construction plus modernes. dans.

Avec des niveaux de pauvreté élevés dans la région, le coût est souvent également un facteur déterminant.

Mais les avantages des matériaux en terre utilisés pour répondre aux conditions climatiques et économiques locales sont également particulièrement vulnérables aux tremblements de terre.

+ “Le niveau de destruction est (…) absolu » +

Le tremblement de terre de la semaine dernière a frappé les montagnes du Haut Atlas, à l’ouest du Maroc, peu après 23 heures. De fortes secousses ont été ressenties dans la ville voisine de Marrakech, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais les dégâts les plus graves ont été constatés dans les contreforts à l’extérieur de la ville et dans les villages de montagne les plus reculés.

« Le niveau de destruction est (…) absolu », a déclaré Antonio Nogales, chef de l’ONG espagnole Pompiers unis sans frontières, s’exprimant depuis Amizmiz, au sud de Marrakech, durement touchée par le séisme.

La force des secousses produites par les tremblements de terre peut entraîner des dommages très différents aux logements et autres structures selon la manière dont ils ont été construits. Là où les structures parasismiques utilisant des matériaux comme le béton armé ne peuvent subir que des dommages modérés, les structures plus vulnérables – comme les maisons en briques crues typiques du Haut Atlas – peuvent subir des destructions beaucoup plus graves.

Les tremblements de terre importants et meurtriers ne sont pas particulièrement courants au Maroc et encore plus rares dans la région montagneuse du Haut Atlas. Le séisme d’une magnitude de 6,8 a été le plus important au Maroc depuis 120 ans.

Le séisme le plus meurtrier de l’histoire récente du Maroc a été un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé la ville côtière occidentale d’Agadir en 1960 et a fait plus de 13 000 victimes. Plus récemment, en février 2004, un séisme de magnitude 6,4 a tué environ 628 personnes dans le nord du Maroc.

« Le Maroc n’est pas le premier endroit qui vient à l’esprit quand les gens pensent aux tremblements de terre, mais ils se produisent », a déclaré Bill McGuire, professeur émérite de risques géophysiques et climatiques à l’UCL. « Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour résister aux fortes secousses du sol, ce qui entraîne de nombreux effondrements entraînant de nombreuses victimes. »

+ Peu d’espoir pour les sauveteurs +

« Le problème avec les matériaux en moellons et en briques crues pour les maisons plus anciennes, c’est que l’ensemble du matériau est si fragile », a déclaré Colin Taylor, professeur émérite de génie parasismique à l’Université de Bristol. « En gros, vous avez un tas de roches et de poussière de boue qui se figent. »

Lorsque les structures en béton armé s’effondrent après un tremblement de terre, le matériau peut encore laisser des vides avec suffisamment d’air et d’espace pour permettre aux personnes piégées de survivre, parfois pendant des jours après le séisme. Dans la construction en matériaux en terre, le matériau se brise sans laisser de vides.

« Cela ne laissera vraiment pas beaucoup de poches dans lesquelles vous pourriez survivre, aucune poche d’air à travers laquelle vous pourriez respirer. Vous êtes enseveli sous terre, si vous voulez, à cause de toute cette matière qui tombe autour de vous, qui s’accumule en quelque sorte autour de vous », a déclaré Taylor.

Les premières estimations des dégâts établies par le Centre satellitaire des Nations Unies (UNOSAT) faisaient état de destructions dans plusieurs villes et villages proches de l’épicentre. Certains ont été presque entièrement détruits.

Selon UNOSAT, environ 5 millions de personnes ont été exposées à des secousses modérées à sévères lors du séisme.

Les villageois de certaines des zones les plus isolées touchées par le tremblement de terre au Maroc vivaient toujours dans des tentes de fortune et comptaient sur des ânes pour transporter des fournitures vitales en attendant que l’aide de l’État leur parvienne près d’une semaine après la catastrophe.

Alors que des camps ordonnés constitués de grandes tentes fournies par le gouvernement et d’hôpitaux militaires de campagne ont vu le jour dans certaines des plus grandes villes, certaines parties de la région accidentée survivent encore grâce aux dons laissés par les citoyens au bord des routes. (Source: Reuters)

