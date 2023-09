Séisme – 6.125 blessés pris en charge par le ministère de la Santé et de la Protection sociale jusqu’à vendredi (Bilan)

Bilan. Le nombre des blessés pris en charge par le ministère de la Santé et de la Protection sociale suite au séisme d’Al Haouz a atteint 6.125 cas jusqu’à vendredi 15 septembre.

Il s’agit de 873 blessés graves et 3.438 blessés légers, selon des données officielles du ministère, qui précise que 476 blessés sont admis actuellement dans les hôpitaux, dont 81 en soins intensifs, alors que 4.986 personnes se sont rétablies.

+ Mobilisation de plus de 500 ambulances +

Par ailleurs, un total de 2.461 lits ont été mis à la disposition des centres et établissements hospitaliers des régions affectées pour l’accueil des blessés, outre la mobilisation de plus de 500 ambulances.

Tous les moyens ont été aussi mobilisés pour apporter l’assistance médicale nécessaire aux victimes du séisme, en l’occurrence des ressources humaines médicales, techniques et administratives, des médicaments, des dispositifs médicaux, des ambulances et des unités médicales mobiles.

A cet effet, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mobilisé 1.268 médecins généralistes et spécialistes, 1.733 infirmiers et infirmières, plus de 300 tonnes de médicaments ainsi que les dispositifs médicaux d’urgence nécessaires pour l’ensemble des régions affectées.

