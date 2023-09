Controverse – Les internautes « consternés » par le concert caritatif de M6 en France pour les sinistrés du séisme d’Al Haouz

La chaîne de télévision française M6 diffusait le mercredi 13 septembre un grand concert solidaire pour les Marocains victimes du tremblement de terre, un événement qui a réuni de nombreux artistes de tous les genres et toutes les époques, cependant les internautes ont jugé que les prestations de ces derniers n’étaient clairement pas au niveau, selon news.yahoo.com.

Organisé avec la Croix-Rouge française en faveur du Croissant-Rouge marocain, ce concert avait lieu simultanément au Dôme de Paris. Entre deux appels aux dons lancés par les animateurs Eric Antoine et Ophélie Meunier, des artistes se sont succédé sur scène : Claudio Capeo, Hoshi, Ycare, Patrick Bruel, Natasha St Pier, Grégoire, Tina Arena, Faudel, Yves Duteil, ou encore La Troupe de Molière ont répondu présents.

L’émission était aussi ponctuée de reportages faisant état de la situation au Maroc, d’interventions d’acteurs humanitaires, qui ont mis en exergue la nécessité de fonds pour l’accès à l’eau, la nourriture, à des bâches de protection, des tentes etc, Jamel Debbouze et Gim’s étaient de leurs côtés les envoyés spéciaux pour mettre en lumière les actions de solidarité en marche.

+ Une émission préparée en 3 jours+

Entre couacs dans les paroles, bafouillages, transitions incertaines, trous de mémoire, l’émission était techniquement imparfaite, mais rien de plus normal lorsque l’on sait qu’elle a été préparée en urgence. « Tout a été monté en trois jours », a ainsi précisé Ophélie Meunier qui a souhaité remercier les artistes qui ont accepté de participer, et notamment ceux qui « se sont libérés de leurs obligations ».

Le premier d’entre eux à se présenter sur scène n’était autre que M.Pokora. Le chanteur a interprété Heal the world de Michael Jackson. Mais sur Twitter, beaucoup ont jugé que celle-ci était vocalement faible, quand d’autres ont émis l’hypothèse qu’il avait rencontré un problème technique. « On aurait dit que ça fait une semaine qu’il n’a pas dormi », « Il a massacré la chanson », a-t-on pu lire sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Elisa Tovati, en duo avec Julie Zenatti sur Yalla de Calogero, et Anne Sila qui a repris L’envie d’aimer ont elles aussi été sévèrement jugées, de façon générale, les internautes ont estimé que le spectacle était de mauvaise qualité et que les artistes étaient en grande partie des has been des années 2000, selon eux, « la cause méritait mieux ».

Heureusement au fil de la soirée, des invités ont rehaussé le niveau à leurs yeux, parmi eux, la « petite protégée de Gim’s », qui se fait rare à la télévision Nej, avec sa reprise de Savoir aimer, la jeune chanteuse a impressionné les internautes, dont beaucoup ne la connaissaient pas encore.

Faudel, qui est monté sur scène un peu après pour interpréter le titre Abdelkader, est parvenu lui à mettre le feu au Dôme de Paris comme sur Twitter, beaucoup ont exprimé leur joie de retrouver le « Petit prince du raï », qu’ils estiment « sous-côté ».

Certains autres artistes des années 2000, ont reçu un bel accueil, à l’instar de Julie Zenatti, Tina Arena ou encore Nastasha St-Pier. Enfin, en chantant SOS d’un terrien en détresse, Aurélien Vivos, gagnant de la dernière édition de The Voice, a reçu une véritable standing ovation.

Article19.ma