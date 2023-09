Rentrée universitaire – Mise en place d’une réforme pédagogique qui vise l’excellence (Miraoui)

La rentrée universitaire 2023-2024 est « exceptionnelle » dans la mesure où elle est marquée par l’adoption d’un nouveau modèle pédagogique qui vise l’excellence dans l’enseignement supérieure notamment à l’Université Mohammed V de Rabat, a souligné vendredi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

A travers une nouvelle génération de licences et des pôles d’excellence qui offrent une formation de qualité, l’UM5 de Rabat aspire à devenir un choix de premier plan pour les étudiants en quête d’appropriation de savoir et de performance pédagogique, a relevé M. Miraoui qui présidait une rencontre consacrée aux nouveautés de cette rentrée universitaire à laquelle ont pris part le Président par intérim de l’UM5 de Rabat, Farid El Bacha et nombre de présidents d’établissement relevant de cette université.

Le ministre a noté que cette nouvelle ingénierie pédagogique accorde une importance particulière aux passerelles qui permettent aux étudiants de changer de parcours et d’orientation en prenant en considération les années déjà passées à l’université.

Il s’agit aussi de la mise en place des unités des langues et des « powers skills » en vue de développer les capacités personnelles des étudiants sur la voie de l’autonomisation, a-t-il ajouté, rappelant la mise en place de programmes d’enseignements transversaux visant le renforcement des capacités pour développer et valoriser le capital humain indispensable à toute croissance.

Les activités para-universitaires font aussi partie intégrante du cursus d’apprentissage de l’étudiant comme le théâtre, la musique et l’art plastique, a poursuivi le ministre.

+ 98 licences nouvelle génération sont proposées aux nouveaux étudiants +

Pour M. Miraoui, le « diplôme est nécessaire mais pas suffisant ». Il a ainsi insisté sur l’importance d’accompagner le diplôme par l’enseignement des langues devenu obligatoire outre les « powers skills » afin de pouvoir répondre aux besoins en compétences et améliorer la professionnalisation des diplômés.

« Cette rentrée universitaire est marquée aussi par la grande affluence sur les centres d’excellence avec près de 66.000 candidatures », a-t-il fait remarquer, saluant à cette occasion la mobilisation des chercheurs universitaires et des cadres administratifs pour la réussite de ce projet.

Il s’est par ailleurs félicité de l’élan de solidarité exprimé par les étudiants marocains dans l’ensemble des universités du Royaume avec les victimes du tragique tremblement de terre du 8 septembre.

Un total de 98 licences nouvelle génération sont proposées aux nouveaux étudiants couvrant des domaines dans les métiers nouveaux et innovants demandés par le milieu socioprofessionnel ainsi que la possibilité pour près de 2.400 étudiants d’intégrer des centres d’excellence.

A l’issue de cette rencontre, le ministre a visité la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal (FSJES-Agdal) et la Faculté des Sciences de Rabat (FSR) pour s’informer du déroulement de l’opération d’inscription et d’accueil des nouveaux étudiants.

Aussi, il a visité les nouveaux bâtiments aménagés pour accueillir ces étudiants dans les meilleures conditions notamment une bibliothèque contemporaine dédiée aux étudiants de la FSR.

Article19.ma