Séisme – Malgré le terrain difficile, la forte mobilisation se poursuit pour aider les victimes (Photos)

Immédiatement après le violent tremblement de terre qui a frappé notre pays le 8 septembre au niveau de la province d’Al-Haouz qui se caractérise par ses espaces montagneux et ses routes difficiles, les autorités compétentes, dont notamment les forces armées royales, les autorités locales, la gendarmerie royale, les services de sécurité, la protection civile, ont toutes été mobilisées afin d’accélérer l’opération de secours et d’évacuation des blessés et de fournir une assistance urgente aux populations touchées, selon des sources concordantes.

Les autorités publiques continuent de faire tout leur possible dans la zone de l’épicentre du séisme située au coeur des montagnes du Haut-Atlas, ainsi que dans les autres zones touchées, afin de fournir les soins nécessaires aux victimes et de soutenir et de soutenir les sinistrés malgré les éboulements qui ont provoqué le blocage de certaines routes, dont la plupart ont été rapidement rouvertes par les autorités compétentes. Lesquelles autorités ont enlevé les rochers massives pour faciliter le passage des ambulances qui transportent les blessés aux hôpitaux, ainsi que les véhicules de transport des morts, qui sont restés stationnés dans les villages autour de la région d’Al-Haouz.

+ Situation exceptionnelle +

Et afin de contenir les divers effets et conséquences négatifs de la crise, les pouvoirs publics continuent d’unir leurs forces dans la gestion de cette phase, avec un engagement collectif et une coordination forte entre les différentes composantes des pouvoirs publics, et une une implication responsable pour faire face à cette situation exceptionnelle où se posent certains défis et contraintes causés par la force du tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, et la zone touchée dont les trois quarts sont des espaces montagneux.

Il convient de mentionner que les zones touchées sont toujours en pleine mobilisation pour fournir les soins nécessaires et pour soutenir les sinistrés, alors que les autorités mettent à disposition tous les moyens matériels nécessaires.

Article19.ma