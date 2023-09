Tragédie – Tenzirt, un village rayé de la carte par le séisme au Maroc (Média)

Au Maroc, Tenzirt un petit village d’environ 110 maisons en terre battue pour la plupart détruites par le tremblement de terre, les habitants en ont assez de creuser des tombes « primitives » pour enterrer leurs 22 « bons voisins ».

Le choc s’est répété sur les visages de tous les villageois qui s’étaient couchés vendredi pour être réveillés par des secousses qui ont rayé leur village de la carte, a rapporté la chaîne Al Jazeera.

Tenzirt se trouve à environ 80 km au sud de Marrakech, dans les montagnes escarpées de l’Atlas, nichée dans les virages abrupts et la vallée sèche, presque personne ne prête attention à Tenzirt car il est très difficile d’y accéder.

+ « Le village Tenzirt n’existe plus » +

Un certain nombre de villageois qui s’étaient installés à Marrakech et dans d’autres villes marocaines à la recherche de travail étaient revenus pour prendre des nouvelles de leurs familles, beaucoup attendant sur les routes dans l’espoir que quelqu’un les conduise, rappelle la même source.

Il n’y a pas de transport public vers et depuis Tenzirt, un seul homme qui possède un camion et transporte tout le monde. Il part pour assurer les besoins du village et emmène chez le médecin les personnes ayant besoin de soins médicaux ou prénatals.

Aujourd’hui, il transporte des blessés, dont une femme qui a accouché un matin, vers les hôpitaux de Marrakech, ajoute Al Jazeera.

La vie est dure et difficile à Tenzirt, et de nombreux jeunes trouvent frustrants l’isolement et le manque d’opportunités d’avenir, les poussant à émigrer à la recherche d’un avenir.

« Tenzirt l’était. Cela n’existe plus », a déploré un villageois nommé Mohammed.

Mohammed a déclaré à Al Jazeera que le village comptait environ 600 personnes vivant dans 110 maisons, la plupart construites en terre et en pierre.

+ Les températures nocturnes chutent en haute altitude, alors que les survivants dorment en plein air +

Jusqu’à présent, 22 habitants sont morts dans le tremblement de terre, tandis qu’environ 24 personnes ont subi des fractures et des blessures graves, aggravées par le retard dans leur transport vers les hôpitaux de Marrakech après avoir été extraites des décombres par les villageois utilisant tout ce qu’ils pouvaient trouver pour creuser.

La plupart de ces maisons sont aujourd’hui devenues des ruines après le tremblement de terre dévastateur.

Des tas de décombres marquent une maison familiale où seul un garçon de 15 ans a survécu, désormais seul après le tremblement de terre, un autre tas marque l’endroit où deux personnes sont mortes, chacune d’elles raconte une histoire.

Les survivants dorment en plein air, les températures nocturnes chutent en haute altitude alors que c’est encore l’été.

« Hier soir, nous avons failli mourir de froid. Nous avons donné les couvertures que nous avons pu sauver des décombres aux femmes et aux enfants, tandis que les hommes se sont battus sans couvertures jusqu’au matin », a déclaré un villageois du nom d’Abd al-Rahman.

« Ce qui nous fait le plus mal, ce sont les pleurs des enfants parce qu’ils ont froid la nuit. Nous pleurons aussi à cause du froid, mais c’est un cri silencieux », a-t-il poursuivi.

Les villageois sont mécontents du temps qu’il faut pour que l’aide leur parvienne. Dimanche soir, un seul représentant du gouvernement était venu, ont-ils indiqué.

Certains articles de secours donnés par des particuliers leur sont parvenus, atténuant légèrement leur désespoir, mais ils ont toujours cruellement besoin d’un abri, d’eau, de nourriture et de médicaments, a ajouté la même source.

