Focus – Catastrophe en Afrique du Nord, séisme au Maroc et inondations en Libye (AlJazeera)

Le séisme meurtrier d’Al Haouz au Maroc, les inondations meurtrières en Libye, 30 ans depuis les accords d’Oslo voici le Moyen-Orient cette semaine.

Dans un reporte la chaîne Al Jazeera, relève que dans les ruines de la ville marocaine de Tnirte, une équipe de secours espagnole renvoie ses chiens renifleurs chez eux.

« Les chiens », explique un membre de l’équipe, ne peuvent que sentir le vivant ».

L’Afrique du Nord est sous le choc de catastrophes environnementales, la première étant un séisme de magnitude 6,8 qui a dévasté la région des montagnes de l’Atlas autour de Marrakech, au Maroc.

Des familles entières ont été perdues à cause du séisme, notamment dans les zones rurales. Ahcan Ait Majid, un berger de 70 ans, a perdu sa femme depuis 50 ans et ses deux fils à cause des secousses.

« Je n’ai jamais rien connu de pareil », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. »

+ Séisme au Maroc, tempête Daniel en Libye +

Ce village marocain isolé attend toujours l’aide suite au tremblement de terre, outre les vies perdues, les dommages causés aux structures anciennes bien-aimées de Marrakech suscitent également des inquiétudes, une préoccupation pour l’intellectuel marocain Hassan Aourid.

En Libye, d’innombrables corps ont été emportés par la mer autour de la ville portuaire de Derna, dans l’est du pays, une zone frappée par la tempête Daniel, provoquant l’effondrement de deux barrages.

Les chiffres sont effarants : plus de 6 000 morts, 10 000 disparus, 30 000 déplacés, tandis que les gens se précipitent pour enterrer des centaines de personnes dans des fosses communes.

Les images satellite montrent l’ampleur de la catastrophe, qui à Derna a été exacerbée par le mauvais entretien et les mauvaises infrastructures, a déclaré le maire adjoint Ahmed Madroud.

Lorsque les villageois des montagnes du Haut Atlas marocain ont été frappés par le puissant tremblement de terre, ils ont trouvé une méthode infaillible pour se déplacer et déplacer leurs matériaux : leurs ânes.

Ces animaux aux pieds agiles ont pu se frayer un chemin le long de pistes à peine visibles, chargées de sacoches bombées et tirant parfois une personne sur le dos en plus.

Article19.ma