Industries manufacturières – L’indice de la production en baisse de 3,5% au T2-2023 (HCP)

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 3,5% au deuxième trimestre (T2) 2023 par rapport à la même période en 2022, selon un communiqué du Haut-commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulte notamment de la baisse de l’indice de la production de l’« industrie chimique » de 10,2%, de celui des « industries alimentaires » de 5,5%, de celui de la « fabrication de produits à base de tabac » de 27,6%, de celui de la « métallurgie » de 12,2%, de celui de l’« industrie de textiles » de 11,7%, de celui de l’« industrie automobile » de 3,1%, de celui de la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 1,8%, de celui de la « fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements » de 3,1% et de celui de l’« industrie du cuir et de la chaussure » de 11,4%, précise le HCP dans une récente note relative à l’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).



En revanche, l’indice de l’« industrie pharmaceutique » a enregistré une hausse de 28,5%, de celui de la « fabrication de boissons » de 11,8%, de celui de l’« industrie de l’habillement » de 4,9%, de celui de la « fabrication d’équipements électriques » de 6,1% et de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» de 6,2%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 18,6%, résultant de la baisse de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 19,4% et de la hausse de celui des « minerais métalliques » de 1,5%.

Enfin, l’indice de la production de l’énergie électriquea enregistré, de son côté, une hausse de 1,6%.

SECTEUR ET BRANCHE 2ème trimestre 2022 2ème trimestre 2023 Var % Industries extractives 118,0 96,0 -18,6 Extraction de minerais métalliques 87,9 89,2 1,5 Autres industries extractives 119,5 96,3 -19,4 Industries manufacturières hors raffinage de pétrole 110,9 107,0 -3,5 Industries alimentaires 127,0 120,0 -5,5 Fabrication de boissons 76,9 86,0 11,8 Fabrication de produits à base de tabac 89,0 64,4 -27,6 Fabrication de textiles 88,3 78,0 -11,7 Industrie de l’habillement 98,6 103,4 4,9 Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) 76,4 67,7 -11,4 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 44,9 41,0 -8,7 Industrie du papier et du carton 117,7 116,3 -1,2 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 133,2 142,6 7,1 Industrie chimique 143,7 129,0 -10,2 Industrie pharmaceutique 107,9 138,6 28,5 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 138,8 147,4 6,2 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 88,4 86,8 -1,8 Métallurgie 85,3 74,9 -12,2 Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements 72,0 69,8 -3,1 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 92,0 90,3 -1,8 Fabrication d’équipements électriques 131,8 139,8 6,1 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 115,3 109,0 -5,5 Industrie automobile 132,9 128,8 -3,1 Fabrication d’autres matériels de transport 91,9 107,2 16,6 Fabrication de meubles 82,9 91,8 10,7 Autres industries manufacturières 89,7 90,1 0,4 Réparation et installation de machines et d’équipements 95,8 97,9 2,2 Production et distribution d’électricité 133,3 135,4 1,6

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’INDICE DE LA PRODUCTION PAR SECTEUR

INDUSTRIES EXTRACTIVES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (Hors raffinage de pétrole) PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 2022 1er trim. 118,7 112,1 126,5 2ème trim. 118,0 110,9 133,3 3ème trim. 120,1 110,8 141,2 4ème trim. 104,0 122,6 126,9 2023 1er trim. 90,0 114,2 123,5 2ème trim. 96,0 107,0 135,4

