Vidéo – Le patron de la NASA: « La vie existe dans l’Univers… et nous allons trouver une planète habitable comme la Terre »

Un groupe de grands scientifiques et experts en aéronautique ont présenté, ce jeudi, un rapport sur les phénomènes anormaux non identifiés – communément appelés ovnis-, dans lequel ils recommandent à la NASA de jouer un rôle “plus important” basé sur une approche “plus scientifique”, dans les efforts visant à comprendre ces phénomènes qui intriguent à travers le monde entier, a rapporté jeudi la chaîne Sky News.

Bill Nelson, chef de la NASA, a affirme avoir la ferme conviction quant à « l’existence d’une vie en dehors de notre planète, au vue du grand nombre d’étoiles et de galaxies dans l’Univers », ajoutant que l’agence spatiale « trouvera un jour une planète habitable comme la Terre ».

“Sommes-nous seuls dans l’Univers?”

Le rapport rappelle d’ailleurs que « beaucoup de missions scientifiques de la NASA sont, au moins en partie, axées sur la réponse à la question de savoir si la vie existe au-delà de la Terre ?

« Tout comme nous enquêtons sur l’inconnu au sein de notre propre Voie lactée, nous devrions également prendre au sérieux la perspective d’une technologie inconnue qui pourrait provenir d’autres coins de la galaxie », a-t-il souligné lors d’un débat live sur Sky News avec le public et les journalistes sur l’énigme des objets volants non-identifiés (UFO).

Toutefois, le rapport insiste qu’il n’y a « aucune raison de conclure » que les observations existantes d’ovnis sont d’origine extra-terrestre. Mais il recommande néanmoins que de telles affirmations ne soient pas radiées, affirmant que la galaxie « ne s’arrête pas à la périphérie du système solaire ».

Éventuel rôle d’Elon Musk

Un autre passage intéressant du rapport porte sur le rôle potentiel de « l’industrie américaine de la télédétection commerciale », et dit que celle-ci « offre un mélange puissant de satellites d’observation de la Terre qui permette une imagerie à une résolution spatiale de plusieurs mètres, ce qui est bien adaptée aux échelles spatiales typiques des ovnis connus ». Ainsi, le document fait référence au satellite Starlink appartenant à la figure controversée et propriétaire de la société SpaceX, Elon Musk. « Le panel constate… que de telles satellites commerciaux pourraient offrir un puissant complément à la détection et à l’étude des ovnis », a-t-il conclu.

Article19.ma