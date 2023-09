Actualité – Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, MM. Redouane Dghoughi et Redouane Houssaini ont été nommés respectivement Directeur des affaires européennes et Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales, a indiqué le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué.

Au niveau du ministère de la Justice, M. Hassan El Kabbab a été nommé à la tête de la Direction du budget.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mme Latifa Yaakoubi a été nommée directrice générale de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier.

Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, M. Hicham Al Abkari a été nommé Directeur des Arts.

S’agissant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Taleb Bouya Aba Hazem a été nommé Directeur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

