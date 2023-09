Séisme – Les répliques « pourraient causer davantage de dégâts » dans les zones touchées (ING)

Les répliques sismiques se poursuivent dans les zones touchées à Al Haouz, dont la dernière s’est produite jeudi matin, l’Institut national de géophysique (ING) a souligné la nécessité de rester vigilant dans les zones touchées, car ces secousses pourraient causer davantage de dégâts.

Nasser Jabour, directeur de l’Institut National de Géophysique, a indiqué à Hespress, que la réplique enregistrée ce matin avait une magnitude de 4,8 sur l’échelle de Richter, expliquant dans une déclaration à Hespress qu’« il s’agissait d’un choc tangible qui a été ressenti » par les habitants des villes adjacentes à l’épicentre du séisme.

Jabour a expliqué : « Cette secousse était attendue et s’inscrit dans le cadre de répliques qui sont toujours inférieures à la secousse initiale », avertissant que de telles secousses, bien que moins graves, pourraient causer davantage de dégâts dans les zones touchées, ce qui nécessite davantage. prudence.

+ Des répliques attendues +

Certains internautes habitant dans la région de Marrakech-Safi ont rapporté avoir ressenti des secousses tôt jeudi matin, moins d’une semaine après le violent séisme, selon le site Myearthquakealerts.com, la terre a bien tremblé vers 5h50 avec une magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter.

Une réplique a également été ressentie mercredi soir à Imi N’Tala, à 70 km au sud-ouest de Marrakech, où un rocher est tombé, une personne a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital, d’après 20minutes.fr.

Les répliques sismiques après un gros séisme sont fréquentes et, dans le cas du Maroc, attendues, classiquement ces répliques ont tendance à diminuer en intensité, c’est un peu comme un gros élastique sur lequel on a tiré, et un morceau s’est déchiré, dans le cas de la Turquie et la Syrie, où un séisme a fait plus de 50.000 victimes en février dernier, un deuxième tremblement de terre s’était déclenché faisant s’effondrer une trentaine d’immeubles, ajoute la même source.

Article19.ma