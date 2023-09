Séisme – Les parlementaires marocains font don d’un mois de leur salaire en faveur des victimes

Les parlementaires marocains se joignent à l’élan de solidarité en faveur des victimes du séisme meurtrier qui a secoué, vendredi soir, plusieurs provinces du Maroc, faisant ainsi 2946 morts et 5674 blessés jusqu’au mercredi 13 septembre au soir.

Les députés et conseillers ont annoncé qu’ils feront don des indemnités d’un mois chacun au Fonds spécial dédié à la gestion des effets du tremblement de terre. La décision a été prise à l’issue d’une réunion, mardi, sous la présidence de Rachid Talbi Alami et de Enaam Mayara. Ainsi, les 395 membres de la Chambre des représentants et les 120 membres de la Chambre des conseillers verseront chacun un mois de leurs indemnités, soit 36.000 dirhams, au Fonds spécial du séisme, nos confrères de Hespress.

Mobilisation générale

Plusieurs entités publiques et privées ont déjà contribué à ce fonds depuis son lancement dimanche par Bank Al Maghrib. Parmi les donateurs on trouve notamment la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avec 50 millions de dirhams, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (40 millions de dirhams), la Commune de Casablanca (20 millions de dirhams), l’Administration de la douane et des impôts directs (20 millions de dirhams), le Groupe Derhem (20 millions de dirhams), ou encore la Fondation et le Groupe Azura (10 millions de dirhams).

Comment faire un don

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement de l’opération de collecte de fonds pour soutenir les victimes du séisme. Pour les contributions à partir du Maroc, BAM précise qu’elles peuvent être émises auprès de ses succursales et de ses agences, et auprès des agences de la Trésorerie générale du Royaume et des perceptions.

Selon la même source, les dons peuvent se faire également auprès des agences des banques commerciales, par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèces, ou par chèque, pour le RIB: 001 810 00 780 002 011 062 03 18.

Les chèques bancaires devront être libellés au nom du « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », fait savoir la banque centrale. Pour les virements à partir de l’étranger, ils seront émis à l’IBAN du bénéficiaire MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18, sous le code SWIFT BKAMMAMR, précise BAM.

