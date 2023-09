Vidéo – Le Real Madrid recherche un enfant marocain qui a perdu sa famille lors du tremblement de terre

Le Real Madrid déploie de grands efforts pour venir en aide à un enfant marocain qui a perdu sa famille lors du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région d’Al Haouz il y a quelques jours, a rapporté arabicpost.net.

Au cours des dernières heures, sur la plateforme de réseau social « X » (Twitter) a circulé une vidéo d’un enfant portant le maillot du Real Madrid et parlant à une chaîne de télévision de ses proches disparus à cause du tremblement de terre qui mesurait 6,8 sur l’échelle de Richter.

Dale RT a este tuit y ayudemos a que el club localice a este niño y lo lleve al Santiago Bernabéu 🥹💔 pic.twitter.com/JpAsQLbaqC — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) September 12, 2023

L’enfant a déclaré dans l’interview télévisée qu’il avait perdu son père, sa mère, deux de ses frères et son grand-père, qui faisaient tous partie des victimes du violent tremblement de terre.

🇲🇦🙏 Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia tras la tragedia del terremoto. 🤍 "El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España". 🟢 Información de @jpedrerol en #JUGONES pic.twitter.com/94qtmNVdiO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2023

+ « Je veux réaliser le rêve de mon père de devenir enseignant » +

Concernant son avenir, l’enfant a confirmé qu’il vivrait avec sa tante, indiquant que son rêve est de poursuivre ses études, puis il a ajouté en criant : « Je veux réaliser le rêve de mon père de devenir enseignant ».

Cette courte interview, traduite en espagnol par l’un des comptes, a suscité l’intérêt du Real Madrid, qui a entamé la phase de recherche de l’enfant afin de réaliser ses rêves, selon le réseau espagnol PlanetarealMadrid.

Le journaliste espagnol Josep Pedrol, présentateur de la célèbre émission de télévision « El Chiringuito », a déclaré : « Le Real Madrid essaie de localiser cet enfant et son objectif est de l’amener en Espagne ».

Le réseau « Planet Real Madrid » a indiqué que les supporters du club « Royal » ont salué cette initiative et ont souligné leur fierté d’appartenir au « meilleur club du monde », qui prend toujours l’initiative de soutenir les cas humanitaires, estimant que ce qui est arrivé à cet enfant « ne fait pas exception ».

يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) September 9, 2023

+ Le Real Madrid solidaire du Maroc +

Le Real Madrid a été l’un des premiers clubs européens et internationaux à se montrer solidaire avec les victimes et les sinistrés du tremblement de terre marocain, qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

Le Royal Club a précédemment publié un tweet sur son compte officiel sur la plateforme « X » (Twitter) : « Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration expriment leur solidarité avec les victimes du tremblement de terre que le Maroc a subi ces dernières heures. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ».

Le nombre de victimes du séisme au Maroc s’est élevé à 2.901 morts, tandis que le nombre de blessés a atteint 5.530, selon les dernières statistiques publiées par le ministère marocain de l’Intérieur, ce qui constitue un bilan infini jusqu’à présent.

Article19.ma