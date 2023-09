Fake News – Aucun bulletin d’alerte sur de prétendues fortes averses dans des régions du Royaume n’a été publié (DGM)

La Direction générale de la météorologie (DGM) a démenti, mardi, la publication d’un quelconque bulletin d’alerte faisant état de prétendues tempêtes orageuses et de vents forts qui concerneraient plusieurs régions du Royaume.

En réaction à des fake-news, qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet d’un prétendu bulletin d’alerte annonçant « de fortes tempêtes orageuses allant jusqu’à 120 ml et de vents forts de 95 KM/heure », la DGM tient à préciser qu’elle n’a publié aucun bulletin de ce genre.

+ Faibles averses sur les hauteurs du Moyen Atlas +

Par ailleurs, la DGM prévoit pour la journée de mercredi après-midi de faibles averses sur les hauteurs du Moyen Atlas, les plaines avoisinantes et les versants de l’Oriental, particulièrement les régions d’Azilal, Midelt, Khénifra, Taza, Errachidia et Bouarfa.

Pour la journée de jeudi, des pluies et des averses orageuses concerneront les régions du Haut et Moyen Atlas, les plaines occidentales et les versants Sud-Est, particulièrement les régions d’Al Haouz, Taroudant, Azilal, Ouarzazate et Marrakech, précise-t-on.

Article19.ma