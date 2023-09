Analyse – Niger : Signes d’affaiblissement de l’influence américaine

Par Dr Salem AlKetbi

De nombreux éléments indiquent le déclin de l’influence américaine à l’échelle mondiale, et la situation qui se déroule dans la République du Niger est la dernière illustration de cette tendance, selon l’analyse de Dr Salem AlKetbi, Politologue émirati.

Malgré la position américaine ferme contre le coup d’État militaire, le conseil militaire au pouvoir au Niger a annoncé son intention de juger le président Bazoum, accusé de haute trahison en raison de ses liens avec des chefs d’État étrangers et des organisations internationales.

Cette décision est considérée comme une tentative de Bazoum de reprendre le pouvoir contre la volonté du peuple nigérien, et si le procès a lieu, il pourrait aboutir à son exécution.

+ Des perspectives conflictuelles entre les Etats-Unis et la France +

La position des Etats-Unis concernant les événements au Niger a suscité la désapprobation de la France. Le Figaro rapporte que la visite de Victoria Nuland, secrétaire d’État adjointe par intérim, au Niger immédiatement après le coup d’État a fortement déplu à Paris.

Elle a mis en évidence les perspectives conflictuelles entre les deux pays et a donné l’occasion aux putschistes de gagner du temps et de naviguer entre la position française, qui soutient la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans l’exécution d’une opération militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum, et l’approche des États-Unis, qui se sont engagés dans des négociations avec le conseil militaire pour résoudre la crise, tout en faisant des allusions à une force potentielle.

Cependant, elle n’a même pas insisté sur la réintégration de l’ancien président dans ses fonctions. Cela constitue un message d’une grande importance pour les alliés des États-Unis qui observent attentivement leur position, car ils semblent abandonner un nouvel allié en Afrique après avoir échoué à affirmer leur influence et leur rôle.

Le mécontentement de la France à l’égard de la position américaine au Niger n’est pas uniquement lié à ce pays en particulier, mais est enraciné dans la position plus large de l’Afrique dans la politique étrangère française. Paris s’appuie fortement sur son influence et ses relations en Afrique comme outil stratégique clé pour son rôle international.

+ Déclin mondial de la puissance et de l’influence américaines +

Ces dernières années, alors que l’influence américaine s’est affaiblie dans diverses régions du monde, coïncidant avec l’émergence de l’Afrique en tant qu’arène géostratégique prometteuse au milieu de l’expansion rapide de la Chine et de la Russie sur le continent, Washington s’est activement efforcé de renforcer sa présence en Afrique.

Cet effort s’est souvent fait sans coordination avec la France et a parfois empiété sur l’influence historique de la France dans ces mêmes pays. L’approche américaine des événements au Niger est un exemple probant des facteurs contribuant au déclin mondial de la puissance et de l’influence américaines. L’administration Biden fait preuve d’hésitation, même lorsqu’elle envisage de recourir à la force militaire pour atteindre ses objectifs de politique étrangère. Au lieu de recourir à la diplomatie de la carotte et du bâton, elle recherche systématiquement des solutions diplomatiques.

Cette approche est raisonnable. Toutefois, ce qui est préoccupant, c’est la croyance dominante selon laquelle la Maison Blanche, sous la direction du président Biden, s’abstiendra de s’engager dans des conflits militaires ou d’approuver des interventions militaires. Les allusions à l’utilisation de la force pour sauvegarder non seulement les intérêts des États-Unis, mais aussi ceux de leurs alliés stratégiques, ne sont que de la rhétorique dépourvue d’intentions véritables, comme cela a été le cas dans le discours des présidents américains précédents.

+ Un scepticisme croissant des Africains à l’égard de l’Occident +

Une autre question qui se pose est celle de la concurrence entre les Etats-Unis et la France en Afrique, qui a éclipsé ce qui devrait être une concurrence plus substantielle entre les Etats-Unis et leurs autres adversaires stratégiques, tels que la Russie et la Chine.

Washington opère dans les mêmes pays et régions que ceux qui sont importants pour la diplomatie française, transformant le rôle américain en un défi à l’influence et à l’autorité françaises.

Cette concurrence n’apporte aucune valeur ajoutée au camp occidental dans le contexte de la lutte géostratégique dans le paysage post-Ukraine. Il est évident que le scepticisme croissant des Africains à l’égard de l’Occident aura des conséquences négatives pour la France et les Etats-Unis, en particulier en l’absence de la coordination attendue dans leurs relations avec les nations africaines.

Cette situation fait le jeu de la Russie et de la Chine, qui, selon certaines informations, sont sur le point de prendre le contrôle d’environ 7 % de la production mondiale d’uranium en Afrique.

+ Des changements géopolitiques dans la région du Sahel +

Pour mémoire, la Namibie se classe au troisième rang mondial pour la production d’uranium avec 5 600 tonnes en 2022, tandis que le Niger se situe au septième rang mondial avec une production annuelle d’environ 2 000 tonnes, ce qui constitue à peu près 5 % de la production mondiale la même année.

L’aspect le plus préoccupant est l’entrave potentielle aux efforts de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme dans de nombreux pays africains, qui sont devenus un champ de bataille déclaré pour des organisations comme Daesh et Al Qaïda.

Les changements géopolitiques qui se produisent dans la région du Sahel servent d’indicateur clair de la lutte de pouvoir entre les principaux acteurs mondiaux. Le Niger et les pays voisins de cette région sont sur le point de devenir un nouveau champ de bataille entre l’Occident et la Russie.

La présence croissante de la Russie dans une région historiquement éloignée de son influence stratégique marque un recul pour la France, dont le rôle et l’impact en Afrique diminuent rapidement.

Cette situation a, à son tour, des répercussions sur d’autres préoccupations européennes urgentes, notamment l’immigration clandestine, pour laquelle le Niger joue un rôle central dans les efforts de contrôle.

+ Une hostilité grandissante envers les relations occidentales +

Les lacunes des politiques étrangères américaine et française dans la région de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, que la France considère traditionnellement comme sa sphère d’influence, peuvent être attribuées à divers facteurs. Parmi ceux-ci, la prédominance des considérations économiques sur les considérations politiques se démarque, entraînant des pertes simultanées pour les deux pays.

La Chine et la Russie ont fermement établi leur présence au Mali et au Niger, motivées par leurs intérêts en matière de sécurité, de pétrole et d’uranium. Par ailleurs, les pays occidentaux ont vu leur capacité à lutter contre le terrorisme s’affaiblir. Et ce, malgré les efforts de Washington, à commencer par le Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme lancé en 2003, qui n’a reçu au départ qu’un maigre financement, n’excédant pas 6 millions de dollars. Cette initiative a ensuite évolué vers l’Initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme, qui a bénéficié d’un financement nettement plus important, à hauteur de 400 millions de dollars.

En outre, il existe une tendance africaine croissante qui montre une hostilité grandissante envers les relations occidentales, motivée par l’objectif de mettre fin à la domination étrangère et d’exploiter les ressources du continent au profit de ses habitants. Il s’agit d’une évolution que Paris et Washington auraient dû prendre en compte il y a de nombreuses années.

Article19.ma