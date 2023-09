Culture – Le CCM lance la 3ème édition du concours « la Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l’image »

Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) a annoncé l’organisation de la 3ème édition du concours de court-métrage sur le thème “la Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l’image”.

Organisé par le CCM en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce concours s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 48ème anniversaire de la Marche Verte, indique le CCM dans un communiqué.

+ La date limite est le 20 octobre +

L’objectif du concours, ouvert aux jeunes réalisateurs amateurs et créateurs de l’image et de contenu vidéo âgés de 35 ans au plus, est d’illustrer avec des images d’archives, de fiction ou d’animation cet événement majeur qui a marqué l’histoire du Royaume du Maroc, précise la même source.

Les candidatures devront être déposées avec les films au CCM ou envoyées avant la date limite du 20 octobre à l’adresse électronique « filmcourtmarcheverte@ccm.ma ».

Pour plus d’informations sur le règlement du concours et la fiche d’inscription, le Centre invite les candidats à les télécharger sur son site web “www.ccm.ma”.

Article19.ma