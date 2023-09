Séisme – Ouahbi dément publiquement les allégations algériennes relatives à l’aide humanitaire au Maroc

Mise au point. Pour la première fois, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi affirme publiquement qu’il n’a pas donné de « feu vert » à l’Algérie pour envoyer une aide humanitaire au Maroc après le séisme du 8 septembre.

S’exprimant ce mercredi 13 septembre dans l’hémicycle, et ce avant le lancement des travaux de la Commission de la justice, Ouahbi a assuré que ses propos ont été « déformés », ajoutant qu’il a exigé à la chaîne Al Arabiya de publier une « mise au point » à ce sujet.

Par ailleurs, Ouahbi a souligné que le Maroc était un « pays d’institutions », lesquelles institutions sont les « seules » à avoir le droit de décider au sujet de l’aide internationale, selon le site arabophone hespress.com.

+ « Nous avons nos propres moyens, et quand nous aurons besoin d’aide nous le dirons… » +

Le ministre a tenu également à déplorer les allégations de l’Algérie selon lesquelles il aurait donné son feu vert à une aide algérienne pour atténuer les effets du tremblement de terre dans le royaume.

Le ministre a révélé qu’un journaliste en Égypte a écrit sur le sujet et lorsqu’il a été interrogé sur la source cette information instrumentalisée par les médias algériens, il a répondu: »Quelqu’un me l’a dit ».

« J’ai dit à un média étranger que le peuple marocain est soudé, les institutions font leur travail, nous avons nos propres moyens, et quand nous aurons besoin d’aide nous le dirons », a expliqué Ouahbi.

Et d’ajouter: » Je vais poursuivre mes sorties médiatiques et si quelqu’un est contrarié, tant pis pour lui. Je suis responsable et président d’une commune affectée par le séisme et cela m’oblige à communiquer en permanence ».

Article19.ma