Séisme – Le CNDH exprime ses sincères condoléances aux victimes

Suite au violent séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume, le Conseil National des Droits de l’Homme « CNDH exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes en priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt, sa clémence et sa grande miséricorde et à sa famille la patience et la consolation, et un prompt rétablissement aux blessés de la catastrophe.

Dans ce contexte, aujourd’hui, le Conseil, sa Présidente, son Secrétaire Général et son personnel ont récité Al-Fatiha à la mémoire des victimes du tremblement de terre.

En incarnation des valeurs de solidarité nationale, et en guise de contribution aux efforts déployés afin de surmonter cette tragédie, une campagne de don de sang a été organisée au siège du CNDH avec la participation des responsables et du personnel du Conseil, et le soutien de la Directrice du Centre National de Transfusion Sanguine, en coordination avec M. Mohamed Benajiba, Coordinateur du Mécanisme National de Prévention de la torture « MNP », et de M. Hamid Amrwan l’aide-infirmier à la retraite.

Dans le même contexte, le Conseil a décidé de verser un montant de 500 000 dirhams, au compte spécial ouvert pour atténuer les effets du drame (compte 126).

La Présidente du Conseil, a décidé de verser un mois de son salaire mensuel au même fonds, en appelant les membres du CNDH et le personnel à contribuer à cette campagne de solidarité et à cotiser au compte 126, chacun selon ses capacités.

Le Conseil demeurera aligné sur les initiatives institutionnelles et non institutionnelles pour gérer les effets de cette catastrophe naturelle.

