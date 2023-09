Insolite – Washington « rend hommage » au victimes du coup d’état de Pinochet en 1973, initié pourtant par la CIA

Cynisme. Le 50ème anniversaire du coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Salvador Allende est « l’occasion de réfléchir à cette rupture de l’ordre démocratique au Chili et aux souffrances qu’elle a causées », a annoncé ce lundi Matthew Miller, porte-parole du Département d’Etat américain .

« Nous rendons hommage aux victimes de la répression qui a suivi et honorons la bravoure et les sacrifices extraordinaires d’innombrables Chiliens qui ont défendu les droits de l’homme et lutté pour la fin de la dictature et un retour pacifique à la démocratie », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « L’administration Biden s’est efforcée de faire preuve de transparence sur le rôle des États-Unis dans ce chapitre de l’histoire chilienne en déclassifiant récemment des documents supplémentaires datant de 1973, à la demande du gouvernement chilien. Cette commémoration est également l’occasion pour nous de réfléchir au retour courageux du Chili à la démocratie et au leadership international ».

« Aujourd’hui, le Chili est un modèle mondial de démocratie forte en action et un ardent défenseur de la démocratie et des droits de l’homme sur la scène internationale. L’expérience qu’il a vécue au cours des 50 dernières années rend son plaidoyer particulièrement significatif et convaincant. Les États-Unis réaffirment leur engagement total à soutenir la démocratie et à défendre les droits de l’homme. Nous apprécions grandement notre partenariat avec le Chili dans ces efforts, en tant que partenaires pour un avenir meilleur », selon la même source.

