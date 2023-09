Vidéo – Le Ministre Ouahbi dément avoir dit « oui » à l’aide algérienne aux victimes du séisme du Haouz

Mise au point. Le Ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi n’a pas dit que le Maroc acceptait l’aide humanitaire proposée par l’Algérie afin de faire face aux effets du séisme meurtrier du 8 septembre au Haouz.

Selon une source proche du ministre, celui-ci “dément catégoriquement” les allégations selon lesquelles il aurait déclaré que le Maroc « accueille favorablement » l’offre d’aide algérienne, mettant fin ainsi à la polémique déclenchée par les médias à Alger.

+ Les propos du ministre ont été « complètement déformés » +

Les autorités auraient commencé « à préparer 80 secouristes et trois avions pour acheminer des aides et des équipes de secours aux zones touchées par le séisme, selon le site marocain Alyaoum24. Et d’ajouter que les autorités algériennes ont procédé à ces préparatifs en se basant sur la déclaration « favorable » de M. Ouahbi.

Les propos du ministre de la Justice ont été « complètement déformés » affirme-t-on, alors que sa déclaration se limitait juste à ouvrir la porte, en principe, aux propositions d’aide émanant de tous les pays, tout en insistant sur la nécessité de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, et c’est cela le mode de travail indiqué dans le communiqué du ministère de l’Intérieur »

Soulignant n’avoir pris contact avec aucun responsable algérien au sujet de l’offre d’aide, M. Ouahbi a indiqué, selon la même source proche, que ses prérogatives gouvernementales « ne lui permettent » pas de toute façon d’agir dans le domaine d’action qui est réservé exclusivement au ministère des Affaires étrangères.

Article19.ma