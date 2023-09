Verbatim – Coup de fil de Blinken à Bourita

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu dimanche avec le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita.

« Le secrétaire d’État Blinken a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances au ministre des affaires étrangères Bourita et au peuple marocain pour les pertes humaines et les destructions causées par le tremblement de terre de vendredi », selon Matthew Miller, porte-parole du Département d’Etat américain.

« Le secrétaire d’État et le ministre des affaires étrangères Bourita ont discuté de la manière dont les États-Unis peuvent soutenir au mieux le gouvernement marocain dans la gestion de la réponse humanitaire à cette tragédie », précise la même source.

Et d’ajouter : « Le secrétaire d’État et le ministre des affaires étrangères se sont engagés à rester en contact étroit au fur et à mesure que les efforts de réponse se poursuivront ».

Article19.ma