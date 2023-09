Parlement – Présentation du projet de décret relatif au Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ, a présenté, lundi aux deux Chambres du Parlement, le projet de décret n°2.23.811 portant création d’un compte spécial intitulé « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce projet de décret a été présenté lors d’une réunion conjointe de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants, et de la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des Conseillers, en présence des présidents des deux Chambres, Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara, et ce conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, et aux dispositions de l’article 26 de la Loi organique relative à la loi de finances.

« Ce compte, qui permettra de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics, sera destiné principalement à financer les dépenses relatives au programme d’urgence pour la réhabilitation et l’appui des efforts de reconstruction des maisons détruites au niveau des zones sinistrées », a fait savoir M. Lekjaâ lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence des présidents et des membres des deux commissions.

« Il sera dédié également au financement des dépenses relatives à la prise en charge des personnes en situation difficile, notamment les orphelins et les personnes vulnérables, ainsi que la prise en charge immédiate de toutes les personnes sans abri à cause du séisme, surtout en ce qui concerne le logement, la nourriture et l’ensemble des besoins de première nécessité.

Et de noter que le compte prendra en charge aussi les dépenses relatives à l’incitation des acteurs économiques, dans le but de la reprise immédiate des activités au niveau des zones concernées, outre les dépenses relatives à la constitution de réserves et de stocks de première nécessité au niveau de chaque région du Royaume pour parer à tout type de catastrophe, ainsi que de l’ensemble des dépenses relatives à la gestion des effets de ce séisme.

