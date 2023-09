Vidéo – Le séisme dévaste la célèbre mosquée de Tinmel du XIIème siècle

Un joyau de l’architecture marocaine, la célèbre mosquée de Tinmel a été frappée de plein fouet par le séisme de vendredi 8 septembre, causant ainsi de graves dégâts matériels, selon le site semi-officiel Le360.ma.

Inscrite au patrimoine universel de l’UNESCO, la mosquée de Tinmel à Talat N’Yaqoub, une région du Haouz où l’épicentre du séisme a été situé par les sismologues.

Emblème de la dynastie des Almohades et nichée au cœur du Haut Atlas, à une centaine de kilomètres de Marrakech, cette mosquée était en cours de restauration. Elle est devenue un lieu de pèlerinage des historiens et visiteurs de différentes régions de la planète, notamment du monde musulman.

Pour rappel, une première réhabilitation avait déjà eu lieu en 1991 à l’initiative de l’historien Hamid Triki et dont la première tranche avait été financée par la fondation ONA, l’actuelle Al-Mada.

«En plus de sa valeur historique, c’est l’équilibre mathématique et géométrique qui en fait sa véritable spécificité et son importance», a expliqué M. Triki au site Le360.ma.

L’historien évoque en fait « la finesse des motifs et des arcades intérieures qui respecte des mesures artistiques et techniques de 60 cm bien définies », ajoute la même source.

Article19.ma