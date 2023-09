Arrêt sur images – Voici les conséquences du tremblement de terre d’Al Haouz

Tragédie. Le bilan des morts continue de s’alourdir au Maroc après un puissant tremblement de terre vendredi soir dans la province d’Al Haouz, l’enquête géologique américaine estime sa magnitude à 6,8.

Selon le bilan provisoire annoncée ce lundi 11 septembre, par les autorités marocaines2497 personnes sont mortes et plus de 2400 autres ont été blessées, et les efforts de secours sont compliqués par le fait que le séisme a frappé des villages montagneux isolés.

Voici quelques tristes photos du drame rapportées par le site de la National Public Radio (NPR), basé à Washington :

Article19.ma