Taroudant : M. Ouahbi poursuit ses visites d’inspection auprès des habitants de douars touchés par le séisme

Le Secrétaire Général du PAM, Abdellatif Ouahbi, poursuit ses visites d’inspection à plusieurs Douars de la province de Taroudant suite au tremblement de terre qui a frappé la région vendredi soir.

Dans ce contexte; Ouahbi s’est rendu ce dimanche matin 10 septembre, à sa ville natale ; « Taliouine », et a également inspecté plusieurs Douars ayant subis d’importants dégâts, surtout ceux complètement isolés, exacerbés par les conséquences du séisme.

M. Ouahbi s’est rendu à « Tisrasse et Assaki », ainsi que dans d’autres régions, et a évalué sur place le volume des dégâts matériels et destructions causés par le tremblement de terre, inspectant ainsi les conditions des habitants des régions visitées. Il a également visité la commune de Tafingoult, parmi les communes rurales les plus touchés par le séisme, de magnitude 7 degrés sur l’échelle de Richter.

Dans un langage proche du cœur de la population, Ouahbi a exprimé ses sincères condoléances aux victimes du séisme, en souhaitant aux blessés un prompt rétablissement.

Lors de ces visites de terrain et d’inspection, le Secrétaire Général a confirmé la mobilisation de tous les moyens avec la participation d’activistes, de militantes et militants, d’hommes d’affaires et d’autres acteurs, pour contribuer de différentes manières, afin d’apporter le soutien aux sinistrés de ces régions, qui sont dans la majorité des zones rurales.

Soulignant à toutes les catégories de la population, que toutes les composantes du PAM sont prêtes à contribuer à toute initiative qui soutiendrait les sinistrés et allégerait leur souffrance actuelle, reflétant la solidarité et la synergie qui caractérisent les marocains depuis toujours, et dans toutes les situations nécessitant du bénévolat, du sacrifice, du don de sang, d’argent, etc.

