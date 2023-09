Séisme – L’Espagne s’apprête à envoyer un 2ème avion de secours au Maroc

L’Espagne s’apprête a envoyer 56 sauveteurs et quatre chiens au Maroc à la suite du puissant tremblement de terre qui a tué plus de 2 000 personnes à la région d’Al Haouz, a-t- on appris ce dimanche.

Un avion militaire A400 a décollé d’une base de Saragosse, au nord-est du pays, en direction de Marrakech avec son équipe « pour aider à la recherche et au sauvetage des survivants du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région d’Al Haouz », selon le Ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Ministre de la Défense d’Espagne, Margarita Robles, a ajouté dans une interview à la télévision espagnole que l’Espagne se préparait à envoyer un deuxième avion avec une équipe de secours dirigée par le gouvernement de la région de Madrid.

🇲🇦🇪🇸🇶🇦| Le Maroc accepte officiellement l'aide espqgnole et qatarie pour sauver les victimes du séisme d’Al Haouz. #earthquake pic.twitter.com/2V7267CPim — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) September 10, 2023

