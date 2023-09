Séisme d’Al Haouz : Poursuite de la réouverture des routes pour l’acheminement des aides aux populations sinistrées

Suite au séisme ayant frappé récemment la région d’Al Haouz, les services relevant de la direction provinciale de l’Equipement et de la Logistique ont mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour la réouverture des routes touchées en vue de l’acheminement des aides aux populations des zones sinistrées, a souligné, dimanche, Hicham Ferndi, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique.

Dans une déclaration à la presse, il a fait savoir que la direction provinciale de l’Équipement et de la Logistique a mobilisé une équipe composée d’ingénieurs, de techniciens et de conducteurs d’engins, notant que ces engins ont été dépêchés vers la province d’Al Haouz en provenance de plusieurs régions dont Casablanca, Fès, Oujda, Beni Mellal, Marrakech et Rabat

Dans ce sens, il a été procédé à la réouverture de la route provinciale n°2017 reliant Ourika et Sti Fadma, et partiellement la route provinciale 2030 menant vers Oukaïmeden jusqu’au PK 100+27, avec possibilité de changer de direction, à travers la route provinciale n°2028 Sidi Fares menant vers Tahanaout, a-t-il expliqué.

En outre, la route provinciale numéro 2024 reliant Asni et Moulay Brahim a été dégagée, alors que les efforts se poursuivent pour la réouverture de la route nationale n°7 entre Tahanaout et Taroudant.

Dans une première étape, il a été procédé à la réouverture de la route reliant Tahanaout à Asni, alors que dans une seconde étape, la réouverture de la route reliant Asni et Ouirgane et par là, la route entre Ouirgane et Imgdar et entre Imgdar et Talat N’Yacoub.

Et de conclure en affirmant que la direction provinciale de l’Equipement et de la Logistique ne lésine guère sur les moyens et déploie tous les efforts possibles en vue de la réouverture de la route vers Ighil et celle menant vers Aghbar.

Article19.ma