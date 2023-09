Solidarité – La France présente ses « sincères condoléances » aux familles des victimes du tremblement de terre au Maroc

La France a appris avec une grande émotion le terrible tremblement de terre de magnitude 6.8 survenu dans la nuit entre Marrakech et Agadir, qui a fait des centaines de victimes et de blessés.

La France présente ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Notre ambassade au Maroc et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris ont ouvert des cellules de crise (au Maroc : +212 537689900 ; en France : 01 43 17 51 00) pour répondre aux demandes de renseignement ou d’aide de nos compatriotes.

La France est pleinement solidaire des autorités et du peuple marocains dans cette épreuve et se tient prête à apporter immédiatement son aide, pour les secours et l’assistance aux populations affectées par cette tragédie.

Article19.ma