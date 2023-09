Événement – Lancement de l’application 100 % marocaine ORA, le 13 septembre à Casablanca

Omar Alami, CEO et fondateur de ORA technologies, dévoilera l’application de e-commerce 100 % marocaine ORA technologie, le mercredi 13 septembre, au Hayatt Regency de Casablanca, selon un communiqué.

ORA, l’application 100 % marocaine, qui défend une initiative d’inclusion digitale et financière pour tous les marocains, a pour objectif : que tout marocain dici et d’ailleurs, homme ou femme, quelque soit son âge, même celui qui ne sait ni lire, ni écrire, qu’il soit un particulier, un petit ou grand commerçant, un prestataire de service, mérite d’avoir accès à l’e-commerce, et au paiement digital.

Par ailleurs, ORA recèle plusieurs éléments d’utilisation disruptifs, notamment autour de la relation entre les commercants et la plate-forme de e-commerce, le modèle économique des livreurs, et le mode d’utilisation de l’application basé sur l’iconographie et le chat.

Enfin, Ora, a pour objectif, de connecter tous les marocains, de telle sorte, à ce qu’ils communiquent entre eux, achetent ou vendent et partagent leurs passions au sein de communautés d’intérêt. Le Social e-commerce est né au Maroc, et ORA en est la preuve, souligne-t-on dans un communiqué.

Article19.ma