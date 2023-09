Vidéo – Londres exprime son “grand intérêt” pour le potentiel en énergies renouvelables du Maroc

Le Royaume-Uni réitère son grand intérêt pour le secteur de l’énergie au Maroc. Son ambassadeur à Rabat, Simon Martin a affirmé, jeudi 7 septembre lors d’un événement de la British Moroccan Society, que “le Maroc propose une offre prometteuse en matière d’hydrogène vert et nous avons hâte de découvrir les prochaines annonces du gouvernement marocain, et il y a un très grand intérêt pour le Royaume Uni pour ce secteur”.

M. Martin considère que le secteur de l’hydrogène vert est « prometteur et passionnant pour nous tous », tout en rappelant que le Maroc abritera le prochain sommet Power-to-X d’ici qui aura lieu du 19 au 23 septembre 2023 à Marrakech et Guelmim.

Outre l’hydrogène vert, et dans le volet des énergies renouvelables, l’ambassadeur a répondu à une question d’Article19.ma sur le projet Xlinks d’interconnexion électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni par câble sous-marin en disant :

“Notre gouvernement est en train de voir les propositions existantes et nous attendons les nouvelles à ce propos. Ce projet est un exemple d’idées innovantes.”

+ La British Moroccan society organise son 40e dîner de gala de bienfaisance à Casablanca Célébrant le 100e anniversaire de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc +

Il est à noter que la British Moroccan Society tiendra son 40e dîner de gala le lundi 02 Octobre à Casablanca, à l’occasion du 100e anniversaire de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc.

En présence de l’ambassadeur britannique au Maroc, M. Martin, en tant qu’invité d’honneur, l’action caritative sera au cœur de la célébration, la BMS collectant des fonds pour plus de 30 associations au Maroc.

Depuis sa création en 1923, BritCham for Morocco a contribué à renforcer les liens commerciaux entre les deux royaumes en promouvant le commerce, l’investissement et la coopération entre les entreprises britanniques et marocaines. « Grâce à ses nombreuses activités de networking, de promotion et de plaidoyer, BritCham for Morocco a été un acteur clé dans le développement des relations économiques entre les deux royaumes », selon un communiqué rendu public.

Elle continuera à promouvoir les relations commerciales bilatérales entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc, en soutenant les entreprises et les investisseurs britanniques et marocains, et en créant de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises des deux pays, affirme-t-on.

Selon les organisateurs de cet événement, « c’est la continuité de relations commerciales de £3,2 milliards et la récente célébration du 300e anniversaire du premier traité commercial entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc ».

Il s’agit du premier dîner de gala caritatif que la British Moroccan Society organise à Casablanca. Après 39 dîners organisés à Londres et cinq à Marrakech, le dîner de Casablanca est l’occasion de réunir la communauté britannico-marocaine de chefs d’entreprise et d’acteurs clés qui ont contribué à doubler les échanges commerciaux entre nos deux royaumes, depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association et peu après la célébration du 300e anniversaire du premier traité commercial entre le Royaume-Uni et le Maroc, ajoute-t-on.

Article19.ma