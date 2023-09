Criminalité – Interpellation de deux mineurs à Casablanca pour vol sous la menace de l’arme blanche

La police judiciaire relevant du district d’Al-Fida Mers Sultan à Casablanca a procédé jeudi matin à l’interpellation de deux mineurs âgés de 15 et 16 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol sous la menace de l’arme blanche, un acte qui a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux.

Les deux suspects qui étaient accompagnés d’une troisième personne ont perpétré un vol sous la menace de l’arme blanche à Casablanca, des actes criminels documentés par une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, a-t-on appris de source sécuritaire.

Et d’ajouter que les enquêtes et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’identification des suspects, avant l’arrestation de deux d’entre eux, en possession de deux armes blanches et quatre téléphones portables supposés provenir des vols commis.

Les deux suspects mineurs ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les investigations se poursuivent pour l’interpellation du troisième suspect impliqué dans ces actes criminels, ajoute la même source.

