Football – Victoire des Lionceaux de l’Atlas lors d’un match amical (Maroc/Brésil 1-0)

La sélection olympique marocaine de football, championne d’Afrique en titre (U23), s’est offerte une victoire de prestige face à son homologue brésilienne, double championne olympique en titre, par 1 but à 0, en match amical, jeudi au complexe sportif de Fès.

Le but de victoire des Marocains lors de ce match, le premier d’une double confrontation amicale de préparation au tournoi Olympique des Jeux de Paris 2024 l’été prochain, a été inscrit par Zakaria Ouahdi à la 73e minute.

Les Marocains l’ont emporté au terme d’une partie équilibrée dans l’ensemble, avec une légère supériorité des Brésiliens en termes de possession de balle, mais avec une équipe marocaine plus dangereuse dans les rares occasions qu’elle s’est offerte, surtout en première mi-temps.

+ Zakaria Ouahdi a offert le but de victoire +

L’équipe nationale olympique aurait pu surprendre les Brésiliens dès les premières minutes, mais Amine El Ouazani n’a pas bien négocié son face à face devant les buts adverses. Ensuite, l’équipe nationale a dû composer avec une avalanche jaune et verte, mais dont le danger n’a pas dépassé la limite des dix-huit mètres.

D’ailleurs, il a fallu attendre la 69e minute pour voir la première occasion nette des Brésiliens et, par là même, la première intervention sérieuse du gardien Belarouch, qui a fermé l’angle devant Igor Paixão qui recevait une balle à raz-de-terre au deuxième poteau.

Et c’est au moment où les Brésiliens devenaient de plus en plus menaçants que Zakaria Ouahdi a offert le but de victoire aux siens (73e) d’un tir sec des 25 mètres.

Ce but a changé la physionomie du match qui est devenu plus ouvert, avec des tentatives plus nettes de part et d‘autre, mais sans changement dans le résultat.

Les deux sélections se retrouveront lundi prochain à 20h00 (GMT+1), au même stade pour un deuxième match amical.

C’est la sélection brésilienne qui avait remporté l’or de la dernière édition du tournoi olympique des Jeux de Tokyo 2020, conservant ainsi son titre olympique remporté en 2016 à domicile. (Avec MAP)

