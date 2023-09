Kiosk – Le jeune étudiant marocain disparu a été retrouvé mort à Brest (Média)

Son corps a été retrouvé, vers 16 h, par les plongeurs, ce mercredi 6 septembre 2023, en bas de l’escalier du grand bassin du port de commerce, en face de la criée de Brest. Son passeport attestant de son identité était rangé dans une de ses poches.

Mobilisant pompiers, gendarmes maritimes, plongeurs et drones, les recherches dirigées par les enquêteurs du groupe U.A.P. de Brest s’étaient déployées autour du port, en mer et sur terre. Venu de Rennes, un chien policier avait pu remonter, mardi 5 septembre, la piste du jeune homme jusqu’au port de plaisance voisin. Mais en raison de la chaleur, la piste s’était évaporée.

+ Étudiant « sérieux et timide » +

Étudiant « sérieux et timide », Sami El Yousfi Alaoui, 20 ans, était porté disparu depuis le dimanche 3 septembre 2023, vers les 3 h du matin. Il n’avait plus donné signe de vie après une sortie en boîte de nuit, à Brest.

Le jeune étudiant marocain allait rentrer en 4e année à l’École nationale d’ingénieurs de Brest, bénéficiant de l’accord, établi de longue date, entre l’Enib et l’université Mohammed-V à Rabat (Maroc). Sami El Yousfi Alaoui avait intégré directement la 3e année du cursus en septembre 2022 à Brest : « Un étudiant doué, motivé, très responsable et très responsabilisé, décrivait Alexis Michel, le directeur de l’Enib. Il s’accorde parfaitement aux valeurs de notre école d’ingénieurs, comme la solidarité, l’éthique. »

+ 2 000 tracts distribués en ville +

Ce mercredi 6 septembre, ses amis les plus proches et leurs connaissances, une trentaine d’étudiants de l’Enib, l’École nationale d’ingénieurs de Brest, s’étaient lancés dans l’après-midi, dans une marche à travers la ville. Pour « sensibiliser les Brestois » à cette « histoire incompréhensible ».

Ils avaient imprimé, affiché et distribué 2 000 tracts avec la photo de leur ami, reprenant l’appel à témoins passé lundi 4 septembre par la police. « Il est allé aux toilettes et il n’est pas revenu, personne ne l’a plus revu… », racontaient les étudiants. Et il n’y avait pas de caméra, ni extérieure, ni intérieure, susceptible d’éclairer les circonstances de sa disparition : « D’après les videurs, qui l’ont vu sortir, il était seul. Et depuis rien du tout, pas une seule nouvelle. »

Le téléphone portable de Sami n’était d’aucun secours pour le localiser : il avait été retrouvé, abandonné, dans la rue près de la boîte de nuit. Les enquêteurs vont continuer leurs investigations pour comprendre ce qu’il s’est passé. Accident ou suicide ? « Sami n’a pas de problèmes, ni de drogue ni de dépression », confiait un ami proche. Le parquet de Brest devait ordonner une autopsie. La rentrée des étudiants est prévue lundi 11 septembre à l’Enib.

