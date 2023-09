Actualité – L’UNESCO publie le premier Guide mondial pour l’IA générative dans l’éducation

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) vient de publier le tout premier Guide mondial pour l’intelligence artificielle (IA) générative dans l’éducation et la recherche, conçu pour faire face aux perturbations causées par ces technologies.

« L’IA générative peut être une formidable opportunité pour le développement humain, mais elle peut aussi être la source de dommages et de préjudices. Elle ne peut être intégrée dans l’éducation sans l’engagement du public et sans de solides garanties et réglementations gouvernementales », indique Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, citée dans un communiqué de l’organisation basée à Paris.

Ce Guide de l’UNESCO, précise-t-elle, aidera les décideurs politiques et les enseignants à exploiter de façon optimale le potentiel de l’IA dans l’intérêt supérieur de l’élève.

+ Sept étapes clés +

La première partie de ce Guide de l’UNESCO explique ce qu’est l’IA générative et comment elle fonctionne. Les sections suivantes abordent les controverses relatives à l’IA générative et leurs implications pour l’éducation, en particulier la façon dont elle aggrave les fractures numériques.

Le Guide présente ensuite sept étapes clés que les gouvernements doivent suivre pour réglementer l’IA générative et établir des cadres politiques pour son utilisation éthique dans l’éducation et la recherche.

Il recommande notamment l’adoption de normes mondiales, régionales ou nationales en matière de protection des données et de vie privée et fixe une limite d’âge de 13 ans pour l’utilisation des outils d’IA dans les salles de classe, tout en appelant à former les enseignants spécifiquement sur ce sujet, fait savoir la même source.

+ L’intelligence artificielle dans l’éducation +

Fondé sur la Recommandation de l’UNESCO de 2021 sur l’éthique de l’IA et le Consensus de Beijing de 2019 sur l’intelligence artificielle dans l’éducation, ce Guide encourage l’intervention humaine, l’inclusion, l’équité, l’égalité des genres et la diversité culturelle et linguistique. Il répond également aux préoccupations exprimées lors de la première table ronde ministérielle mondiale sur l’IA générative, organisée par l’UNESCO en mai 2023.

Le lancement du Guide a lieu ce jeudi au siège de l’UNESCO à l’occasion de la Semaine de l’apprentissage numérique de l’UNESCO, qui rassemble plus de 1.000 participants pour discuter notamment des plateformes publiques d’apprentissage numérique et de l’IA générative dans l’éducation.

Selon une récente enquête mondiale de l’UNESCO, menée auprès de plus de 450 écoles et universités, moins de 10% d’entre elles disposent de politiques institutionnelles et/ou d’orientations formelles concernant l’utilisation des applications génératives de l’IA, en grande partie en raison de l’absence de réglementations nationales.

En juin 2023, l’UNESCO a alerté sur le fait que l’IA est déployée à l’école à un rythme trop rapide, avec un manque préoccupant de contrôle, de surveillance ou de réglementation des pouvoirs publics.

