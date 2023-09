Sahara – Les États-Unis réaffirment leur soutien au plan marocain d’autonomie comme étant “sérieux, crédible et réaliste”

Le sous-secrétaire adjoint américain pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, a réaffirmé, jeudi, le soutien des Etats-Unis au plan d’autonomie au Sahara comme étant “sérieux, crédible et réaliste”.

“Les États-Unis continuent de considérer le plan marocain d’autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, à l’issue de l’entretien de M. Harris avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le haut responsable américain, qui était accompagné par l’ambassadeur de son pays au Maroc, Puneet Talwar, a également “réaffirmé le partenariat profond et historique entre les Etats-Unis et le Maroc”.

Joshua Harris, dont la visite à Rabat vient couronner une tournée régionale au “Maroc et en Algérie”, a souligné l’appréciation des États-Unis à l’égard des efforts cruciaux du Maroc face à un large éventail de défis régionaux et mondiaux, notamment la lutte contre l’instabilité au Sahel, le soutien aux élections libyennes et la promotion de mesures équitables de liberté, de sécurité et de prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens.

1/3 Deputy Assistant Secretary for North Africa Joshua Harris and Ambassador Puneet Talwar met today with Foreign Minister Nasser Bourita and underscored U.S. appreciation for Morocco’s crucial efforts on a wide range of regional and global challenges. https://t.co/GgfdYgzvdZ — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 7, 2023

3/3 DAS Harris reaffirmed that the United States continues to view Morocco’s Autonomy Plan as serious, credible, and realistic, and one potential approach to meet the aspirations of the people of Western Sahara. — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 7, 2023

Article19.ma