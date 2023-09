Actualité – Lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe Essaouira-Tel Aviv

Une nouvelle liaison aérienne directe a été lancée jeudi à l’aéroport International David-Ben-Gourion à Tel-Aviv, liant la capitale israélienne à la ville marocaine d’Essaouira à raison d’un vol par semaine.

Opérée par la compagnie israélienne Arkia, cette ligne s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé le 18 juillet dernier par l’Office national marocain de tourisme (ONMT) et le transporteur israélien.

Le lancement de la liaison Tel Aviv-Essaouira s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ONMT visant la promotion de la destination Maroc auprès du marché israélien et vise le renforcement de la connexion aérienne entre le Royaume et Israël et promouvoir l’activité touristique entre les deux pays.

+ Une ligne directe Tel Aviv-Essaouira proposant une offre de 11.000 sièges +

La cérémonie de l’inauguration de cette ligne a été marquée par la présence du chef du Bureau de liaison du Maroc en Israël, Abderrahim Bayoudh, du maire de la ville d’Essaouira, de responsables de l’aéroport David-Ben-Gourion et de représentants des acteurs touristiques.

La deuxième plus grande compagnie aérienne d’Israël s’est engagée à mettre en place une ligne directe Tel Aviv-Essaouira proposant une offre de 11.000 sièges.

Pour promouvoir le lancement de cette nouvelle ligne, un dispositif de communication conjoint ONMT-Arkia multicanal sera déployé sur plusieurs médias :TV, presse, affichage et digital. L’objectif étant de communiquer autour des atouts touristiques de la destination d’Essaouira et de mettre en avant l’histoire, la mémoire et la culture judéo-marocaine que recèle la cité des Alizés.

Les arrivées de touristes israéliens ne cessent de progresser. En 2022, ils ont été près de 75.000 touristes à visiter le Maroc, en hausse de 87% par rapport à 2019. À fin juin 2023, les aéroports du Maroc ont accueilli près de 39.000 voyageurs israéliens, en augmentation de 35% par rapport à la même période de 2022 et de 146% par rapport à juin 2019.

Ces nouvelles lignes permettront d’insuffler une nouvelle dynamique à cette tendance, encourageant ainsi le tourisme et l’économie. Light In Action, la stratégie initiée par l’ONMT continue donc de porter ses fruits notamment dans le domaine de l’aérien et de l’ouverture de ligne point à point.

